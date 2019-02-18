«Пятизвездочное» развитие: "Мега Палас Отель" расширяет границы

О важной роли в организации «Детей Азии» и масштабных планах на скорое будущее рассказал заместитель генерального директора отеля Юрий Им

Эскиз нового СПА-комплекса "Мега Палас Отеля". Фото: author=пресс-служба отеля

Крупнейший на Сахалине гостиничный комплекс "Мега Палас Отель" сыграл ключевую роль в организации Первых международных зимних игр "Дети Азии", местом проведения которых стала столица Сахалинской области. Тысячи спортсменов и гостей прилетели на остров, чтобы принять участие в знаковом для области событии. Задача обеспечить им комфортное проживание и гастрономическое разнообразие легла на плечи управляющих гостиницы "Мега Паласа Отель". Как проходил процесс подготовки к встрече дорогих гостей и как планируется расширить спектр предоставляемых услуг в комплексе, корр. ИА SakhalinMedia рассказал заместитель генерального директора "Мега Палас Отеля" Юрий Им.

Крупнейшее событие в области

"Дети Азии" — беспрецедентное для Сахалинской области событие, как с культурной, спортивной, так и с экономической точки зрения. Местом для проведения первых зимних международных игр была выбрана областная столица — Южно-Сахалинск. Благоприятный климат, снежная и теплая зима, транспортная доступность спортивных объектов и, конечно же, наличие гостиничной инфраструктуры сыграли большое значение для проведения игр.

И как уже было сказано, значительную роль в организации столь значимого мероприятия играло размещение гостей области и обеспечение для них комфортных условий проживания. С этой миссией и предстояло справиться руководству крупнейшего на Сахалине гостиничного комплекса "Мега Палас Отель". Более 50 высокопоставленных гостей из 15 стран в течение всего времени проведения спортивных соревнований получали обслуживание по высшему разряду с комфортными апартаментами и разнообразной кухней, представленной в Отеле тремя ресторанами "Bamboo", "Asia", "Гриль на небе" (японская, корейская, паназиатская, европейская кухня).

Юрий Им. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Гостевая книга. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 2

— Нам крайне важна безопасность посетителей и удовлетворение всех их потребностей, особенно если речь идет о таком грандиозном событии, как "Дети Азии". Поэтому, если говорить о гастрономической стороне вопроса, все наши гости получали не просто вкусные питательные блюда, подходящие под любые предпочтения, а блюда, приготовленные настоящими профессионалами по традиционным технологиям из самых свежих продуктов. Наша цель – обеспечить клиентам достойное проживание и самые яркие впечатления для того, чтобы к нам хотелось вернуться вновь и вновь, — рассказывает Юрий Им.

"Мега Палас Отель". Фото: пресс-служба отеля Номер. Фото: пресс-служба отеля Номер. Фото: пресс-служба отеля Номер. Фото: пресс-служба отеля Номер. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Номер. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Номер. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Гостевая книга. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Номер. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Номер. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Номер. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Часы. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Лампа. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Коридор. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Номер. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 15

Солидарными с руководством отеля остались и сами гости "Детей Азии", отметившие отличное обслуживание, прекрасную кухню и комфортабельные номера, позволяющие восполнить силы между напряженными соревнованиями.

Шире, функциональнее, лучше

Однако, "Мега Палас" не был бы собой, если не старался каждый раз превзойти себя, предлагая не только своим клиентам, но и всей области новые инструменты для дальнейшего развития. На сегодняшний день руководство комплекса и сообщество экспертов по изучению термальных источников Сахалина сосредоточены на создании уникального туристско-рекреационного кластера. "Сахалинская сеть родниковых курортов и СПА" — особая экономическая зона устойчивого развития с целью развития туризма и создания привлекательной среды для жизни и процветания острова в целом.

Эскизы СПА-комплекса. Фото: пресс-служба отеля Эскизы СПА-комплекса. Фото: пресс-служба отеля Эскизы СПА-комплекса. Фото: пресс-служба отеля Эскизы СПА-комплекса. Фото: пресс-служба отеля 1 / 4

По плану эта сеть должна состоять из:

5 оздоровительных кластеров;

44 минеральных источников с микроклиматом и составом воды, аналогичным половине популярных курортов мира;

25 современных рекреационно-оздоровительных комплексов, гармонично вписанных в природный ландшафт.

"Мега Палас Отель", как глобальный оператор проекта, координирующий строительство и функционирование комплексов, собирается охватить десятки районов Сахалинской области, развивая в них современные возможности для бальнеологического туризма.



Логотип. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

развитие бальнеологических ресурсов острова с лечебными водами и грязями;

комплексное развитие труднодоступных районов острова экоформата;

широкий спектр гостиничных и гастрономических услуг профессионального уровня, соответствующих мировым стандартам;

внедрение единого стандарта качества и сервиса, удобство бронирования, идентичность продукта сети;

удовлетворение спроса жителей острова, туристов РФ, гостей из стран АТР;

предоставление нового туристического бренда с сильным продуктом, отсутствующего в ДВФО;

развитие малых городов, стимулирование кумулятивного экономического эффекта от туризма в регионе.

Главные задачи, которые ставятся при реализации данного проекта:

Одним из таких комплексов должен стать многофункциональный СПА-комплекс самого "Мега Паласа". При его создании планируется применить самые современные архитектурные и дизайнерские решения, согласованные с самыми передовыми профессионалами в этой области. На сегодняшний день уже готовы эскизы будущего комплекса, которые вы можете наблюдать ниже.

Эскизы СПА-комплекса. Фото: пресс-служба отеля Эскизы СПА-комплекса. Фото: пресс-служба отеля Эскизы СПА-комплекса. Фото: пресс-служба отеля Эскизы СПА-комплекса. Фото: пресс-служба отеля Эскизы СПА-комплекса. Фото: пресс-служба отеля Эскизы СПА-комплекса. Фото: пресс-служба отеля Эскизы СПА-комплекса. Фото: пресс-служба отеля Эскизы СПА-комплекса. Фото: пресс-служба отеля Эскизы СПА-комплекса. Фото: пресс-служба отеля Эскизы СПА-комплекса. Фото: пресс-служба отеля 1 / 10

В заключение стоит сказать, что "Мега Палас Отель" — уникальный случай для нашей страны, когда гостиничный комплекс не только стремится развивать уже имеющиеся наработки в сфере гостеприимства, но и представить области совершенно новое направление для повышения уровня туристической привлекательности региона. Бальнеология сегодня – это одно из важнейших направлений развития санаторно-курортного туризма в России. "Мега Палас Отель" с уверенностью смотрит в будущее и остается верен своим принципам – обеспечивать максимальный сервис для своих гостей — комфортно, действенно, профессионально.