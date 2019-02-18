Можно снимать пуховики и надевать обувь "полегче"

Синоптики назвали день, когда во Владивостоке максимально прогреется воздух. Фото: ИА PrimaMedia

Положительный температурный фон сохранится на большей части края, +8…−3 °C. Ближайшей ночью осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит −11…−23 °C, на побережье −1…−8 °C, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.

Завтра днем через территорию края будет смещаться малоактивный атмосферный фронт, но значительных осадков он не вызовет. Максимальная температура воздуха существенно не изменится.

Во Владивостоке сегодня уже с утра ярко светит солнце. Температура уверенно поднимается вверх, и в послеполуденное время воздух прогреется до +3…+6 °C. В ближайшие сутки в городе преимущественно без осадков.

Минимальная температура воздуха составит −1…−4 °C, максимальная существенно не изменится.