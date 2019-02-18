Синоптики назвали день, когда во Владивостоке максимально прогреется воздух

Можно снимать пуховики и надевать обувь "полегче"
Общество 14:00
Синоптики назвали день, когда во Владивостоке максимально прогреется воздух. Фото: ИА PrimaMedia

Положительный температурный фон сохранится на большей части края, +8…−3 °C. Ближайшей ночью осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит −11…−23 °C, на побережье −1…−8 °C, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.

Завтра днем через территорию края будет смещаться малоактивный атмосферный фронт, но значительных осадков он не вызовет. Максимальная температура воздуха существенно не изменится.

Во Владивостоке сегодня уже с утра ярко светит солнце. Температура уверенно поднимается вверх, и в послеполуденное время воздух прогреется до +3…+6 °C. В ближайшие сутки в городе преимущественно без осадков.

Минимальная температура воздуха составит −1…−4 °C, максимальная существенно не изменится.

погода

Во Владивостоке потеплеет до +5°С, но возможен снег

17 февраля, 17:50

Синоптики рассказали, когда в Приморье придет настоящая весна. Будет +

16 февраля, 09:00
Онкологи из Южной Кореи приедут во Владивосток для бесплатных консультаций
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia