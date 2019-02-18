С Дальнегорского ГОКа взыщут через суд более 20,5 млн рублей

ДРСК выиграла очередное судебное заседание по долгу крупнейшего предприятия
Общество 15:05
Суд. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

"Приморские электрические сети" получили очередное судебное решение о взыскании задолженности с ООО "Дальнегорский ГОК" за электроэнергию, потреблённую в сентябре прошлого года. Арбитражный суд Приморского края вынес решение взыскать с комбината более 20,5 млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе филиала АО "ДРСК".

На сегодняшний день судом уже удовлетворено три иска сетевой компании о взыскании задолженности с Дальнегорского ГОК, суммарный размер которых составляет 51 млн рублей. Оплата от комбината по полученным судебным решениям на счета ДРСК не поступала. Всего же компания подала в Приморский Арбитражный суд уже шесть исковых заявлений. На cегодняшний день суммарный долг Дальнегорского ГОК перед ДРСК составляет 277 млн рублей.

Сетевая компания намерена в дальнейшем продолжить в судебном порядке добиваться взыскания задолженности с комбината.

Напомним, что Дальнегорский ГОК является одном из самых проблемных потребителей "Дальневосточной распределительной сетевой компании". С декабря 2017 года предприятие не оплачивает услугу по предаче электроэнергии.

С целью недопущения дальнейшего накопления долга в сентябре 2018 года энергетики уведомили Дальнегорский ГОК о необходимости введения процедуры самоограничения. Требование энергетиков комбинат проигнорировал и продолжает потреблять электроэнергию с учетом текущей загрузки производственных мощностей, при этом наращивая выработку и реализацию собственной продукции.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Стабильно плохо: дальнегорский "Бор" банкротит сам себя

На счета Дальнегорского ГОКа наложен арест из-за долгов перед ДЭК

Арбитражный суд Приморья поддержал ДРСК в споре с Дальнегорским ГОКом

ДРСК, Дальневосточная распределительная сетевая компания долги, задолженность, должники

Электроснабжение в Уссурийске оперативно восстановлено

14 февраля, 21:05

Завершена реконструкция подстанции для подключения участков в районе бухты Лазурная

13 февраля, 11:05
"Реми" стал ближе: в Приморье открылся еще один магазин крупнейшего ритейлера
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia