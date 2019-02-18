С Дальнегорского ГОКа взыщут через суд более 20,5 млн рублей

ДРСК выиграла очередное судебное заседание по долгу крупнейшего предприятия

Суд. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

"Приморские электрические сети" получили очередное судебное решение о взыскании задолженности с ООО "Дальнегорский ГОК" за электроэнергию, потреблённую в сентябре прошлого года. Арбитражный суд Приморского края вынес решение взыскать с комбината более 20,5 млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе филиала АО "ДРСК".

На сегодняшний день судом уже удовлетворено три иска сетевой компании о взыскании задолженности с Дальнегорского ГОК, суммарный размер которых составляет 51 млн рублей. Оплата от комбината по полученным судебным решениям на счета ДРСК не поступала. Всего же компания подала в Приморский Арбитражный суд уже шесть исковых заявлений. На cегодняшний день суммарный долг Дальнегорского ГОК перед ДРСК составляет 277 млн рублей.

Сетевая компания намерена в дальнейшем продолжить в судебном порядке добиваться взыскания задолженности с комбината.

Напомним, что Дальнегорский ГОК является одном из самых проблемных потребителей "Дальневосточной распределительной сетевой компании". С декабря 2017 года предприятие не оплачивает услугу по предаче электроэнергии.

С целью недопущения дальнейшего накопления долга в сентябре 2018 года энергетики уведомили Дальнегорский ГОК о необходимости введения процедуры самоограничения. Требование энергетиков комбинат проигнорировал и продолжает потреблять электроэнергию с учетом текущей загрузки производственных мощностей, при этом наращивая выработку и реализацию собственной продукции.