Семья из Приморья с двумя детьми больше суток провела в заточении в аэропорту Пусана

Корейские таможенники не пропускали приморцев через границу, поместив их в подвал к нелегалам
Происшествия 15:15

Жительница Владивостока с мужем и двумя детьми провела больше суток в подвале с нелегалами в аэропорту Пусана. Корейские таможенники не пропускали их через границу, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Newsbox24.tv.

"Свою поездку вроде бы как в гостеприимную Южную Корею женщина запомнит надолго. Она вместе с мужем, мамой и двумя своими детьми, дочке 6 лет, сыну 13, уже больше суток находится в подвале аэропорта Пусана, куда прилетела накануне. По словам авторов видео, прилетели отдыхать на неделю. У них на руках был туристический ваучер, бронь в гостинице, деньги и обратные билеты, но корейцы почему-то оказались им не рады, отправили их в подвал, где тусуются нелегалы. И сейчас морят их голодом", — говорится в материале.

По данным СМИ, из-за сложившейся ситуации женщине пришлось купить билет во Владивосток на ближайший рейс.

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