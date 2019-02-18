Эксперты рассказали, кто во Владивостоке зарабатывает почти 200 тысяч рублей

У хабаровских коллег доход на этой должности ниже
Общество 15:30
Эксперты рассказали, кто во Владивостоке получает почти 200 тысяч. Фото: pixabay.com

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob в феврале проанализировал зарплаты финансовых директоров в 70 крупнейших городах России, в том числе во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.

Так, по данным Superjob, финансовый директорв этом городе в среднем получает 190 тысяч рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 223 тысячи рублей в месяц, а в Питере – 205 тысяч рублей в месяц.

Ниже зарплата у представителя этой профессии в Хабаровске, где подобный работник получает 183 тысячи рублей, в Чите – 161 тысяча рублей в месяц.

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