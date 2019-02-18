Госкомиссия приняла гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард"

Третий испытательный пуск комплекс произвел в конце прошлого года на Камчатке
Политика 15:55
Ракеты. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Госкомиссия приняла гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". Третий испытательный пуск комплекс произвел в конце декабря прошлого года в Камчатском крае. Испытания прошли на полигоне Кура.

Тогда скорость полета ракеты достигла 27 Махов. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на информированные источники в российском оборонно-промышленном комплексе, госкомиссия осталась довольна ходом испытаний гиперзвукового блока. Были выполнены все тактико-технические задачи.

"Комплекс рекомендован к принятию на вооружение РВСН", — сообщил собеседник агентства. Напомним, что система "Авангард" способна эффективно преодолевать противоракетную защиту всех существующих систем потенциальных противников. В частности, эти ракеты могут перемещаться в плотных слоях атмосферы со скоростью в 20 раз быстрее скорости звука.

Никифор Зуев

оборонно-промышленный комплекс, ОПК

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