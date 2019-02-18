Километры соленого льда: во Владивостоке прошла гонка "Тур де Папенберг"

На старт в общей сложности вышли 350 бегунов, конькобежцев и велосипедистов (ФОТО, ВИДЕО)

"Тур де Папенберг". Фото: Станислав Луценко

Гонка "Тур де Папенберг" прошла в минувшие выходные на острове Русский во Владивостоке. 350 человек решили испытать свои силы в беге, езде на велосипеде по льду и катании на коньках. Участие в гонке принял и внештатный корреспондент ИА PrimaMedia, который поделился своими впечатлениями.

На старт вышли 350 участников. Фото: Станислав Луценко Подготовка перед стартом. Фото: Станислав Луценко 1 / 2

Пять лет назад в первом "Туре де Папенберг" приняли участие 50 любителей здорового образа жизни. С организацией жителю острова Русский Денису Ясинкову помогли блогеры, а само соревнование было скорее развлечением: на велосипеде по льду объехать вокруг четырех островов. Правда, победил тогда профессиональный велосипедист Евгений Витмановский. Он же приехал первым и в этом году. Больше похожего с первой гонкой у нынешнего "Тура де Папенберг" не было.

На старт вышли 350 участников от мала до велика. Значительная часть – серьезно увлекающиеся спортом и специально готовившиеся к этим соревнованиям последние пару месяцев. В иные выходные велосипедистов на льду Новика было не меньше, чем рыбаков! На велосипеде, бегом или на коньках участники гонки преодолели дистанцию, согласно, собственным силам. Самой трудной, по традиции, стал 20-километровый круг вдоль всей бухты Новик. Бегуны, конькобежцы и дети могли выбрать дистанции в 5 и 10 км.



Участники гонки преодолели дистанцию, согласно, собственным силам. Фото: Станислав Луценко

20 км по ровному льду – довольно простая дистанция для велосипедиста. И хотя я не особый любитель кататься зимой на велосипеде, в этом году решил все-таки попробовать. Тем более, что и условия словно приглашали: в день гонки на улице были комфортные +2 тепла, солнце и почти безветрие (тогда как в иные годы участники соревновались и в метель, и в 15-градусный мороз!). Опасения вызывало только отсутствие шипованной резины, без которой, согласно канонам, на льду делать нечего. К слову, у профессиональных велосипедистов, вопрос выбора резины на гонку стоял не менее остро, чем у команд Формулы-1. За два дня до старта лед припорошило небольшим снежком, так, что теперь невозможно было точно предсказать: помогут шипы или лучше катить на обычных покрышках. Впрочем, у меня такой дилеммы не было, главным было просто не падать на лысой резине.



Самой трудной, по традиции, стал 20-километровый круг вдоль всей бухты Новик. Фото: Станислав Луценко

И вот, все построились, Денис Ясинков дал команду: Старт, и три сотни участников помчались месить снег с морским льдом. Не смотря на то, что по условиям гонки ехать (или бежать) здесь можно по всей ширине замерзшей бухты, главное отметиться у судей на контрольных разворотах, буквально через 500-700 метров все участники вытянулись в длинную колонну – для большей скорости ехали по следам едущих впереди. Я тоже со старта помчался изо всех сил, но они довольно быстро меня покинули. Так что вскоре просто наблюдал, как меня один за одним обгоняли другие участники. А при попытке самому обогнать, неудачно подрезал ехавшего рядом, спровоцировав совместное падение. К счастью, оно оказалось первым и последним.

После первого разворота в конце бухты Новик, с удивлением отметил, как много участников еще позади меня! Да и вокруг обстановка стабилизировалась, все стали ехать в своем темпе, без обгонов. На середине бухты гладкий лед закончился, далее пришлось трястись буквально по замерзшим волнам. По ощущениям – как по плохой грунтовке. Скорость снизилась, а вот терпеть пришлось больше, начинали болеть все точки соприкосновения тела с велосипедом. После Папенберга лед вновь стал гладким, в спину подул попутный ветер, придавший дополнительные силы быстрее катить ко второму развороту напротив острова Елены. А вот после него вновь стало тяжело: встречный ветер, снова неровный лед, да накатывающие сзади соперники. При этом, в отличие от привычных велогонок по пересеченной местности, катить по льду было и скучнее и тяжелее. Здесь не надо было выбирать правильную траекторию на узкой тропинке, и не было возможности отдохнуть на спусках. Просто крути педали, что есть сил, да поддерживай такой темп. Поэтому, после пересечения финишного створа, я был очень рад, что эта гонка закончилась. И отправился восстанавливать силы к полевой кухне.



Гонка "Тур де Папенберг" прошла на острове Русском. Фото: Станислав Луценко

Лидеры же финишировали за 40 минут до меня. К удивлению многих, вслед за многократным победителем всех приморских велосоревнований Евгением Витмановским из команды "Тандем", вторым стал Кирилл Смирнов из команды Makkoli Racing Team. Замкнул тройку призеров еще один "тандемовец" Александр Адаменко. Они преодолели дистанцию за 48 минут, финишировав с разрывом между собой в 7 и 4 секунды соответственно.