Герман Зверев: «Заусеницы» в законе о госгранице ударили по рыболовству на Дальнем Востоке

При внесении изменений в закон не было учтено мнение рыбаков, что привело к проблемам в работе рыбопромыслового флота, отмечают в ВАРПЭ

Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Фото: ИА PrimaMedia

Вступление в силу в конце января изменений в федеральный закон "О государственной границе РФ" привело к существенным потерям промыслового времени и увеличению издержек для рыбодобывающих предприятий, ведущих промысел в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Как сообщил президент крупнейшего отраслевого объединения Герман Зверев, при принятии поправок в закон мнение отраслевого сообщества учтено не было, тем не менее, проблема уже озвучена в Росрыболовстве и Совете Федераци, рыбаки надеются на ее оперативное решение.

Напомним, что до конца января этого года у российских рыбодобытчиков на Дальнем Востоке была возможность в случае неблагоприятных погодных условий в уведомительном порядке пересекать госграницу и перегружать рыбопродукцию с рыбодобывающих судов на транспортные. Однако после вступления в силу изменений в закон "О государственной границе РФ" сотрудники пограничной службы ФСБ России начали отказывать рыбакам в пересечении госграницы и перегрузке обработанных уловов, трактуя само понятие "улов" исключительно как живые, свежие или охлажденные водные биоресурсы.

Как пояснил "Коммерсанту" президент ВАРПЭ Герман Зверев, только в Дальневосточном бассейне ежегодно перегружается около 2,6 млн тонн рыбопродукции, и изменение закона о госгранице уже привело к существенным потерям промыслового времени и увеличению издержек рыбопромышленников — из-за увеличившегося расхода топлива и отвлечения судов непосредственно от промысла.

— Первоначально законодательная инициатива была направлена на устранение административного барьера при прохождении рыбопромысловыми судами одного из Курильских проливов. Однако усовершенствованный после первого чтения законопроект кардинально изменился, вся статья 9.1 была полностью переделана, — прокомментировал господин Зверев. — К сожалению, ни Росрыболовство, ни рыбацкие объединения не смогли принять участия в полноценном обсуждении новой редакции законопроекта. Это показатель того, что отсутствие процедуры ОРВ (оценки регулирующего воздействия – ред.) при переходе законопроекта от первого ко второму чтению часто меняет закон: это уже не косметическая операция, а операция по смене пола. В нашем случае вместо одного устраненного барьера возник гораздо более масштабный — возможный запрет перегрузов продукции в море. Ведь рыбопромысловые судно не доставляет рыбопродукцию в порт, оно перегружает ее на транспортное судно, а сейчас "заусеницы" в законе зарегулировали эту производственную операцию.

По оценке руководителя отраслевого объединения, ситуация с изменениями в закон о госгранице аналогична той, что сложилась вокруг проекта закона о крабовых аукционах, опубликованного в начале февраля этого года.

— И снова документ, способный оказать серьезное влияние на работу отрасли, разрабатывается без учета позиции самих рыбаков, — отмечает президент ВАРПЭ.

Проблема с запретом перегрузов рыбопродукции в территориальных водах была озвучена рыбопромышленниками в ходе штаба путины, заседание которого Росрыболовство провело 14 февраля. Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков сообщил участникам заседания, что в ближайшее время состоится встреча руководства Росрыболовства и Пограничной службы ФСБ, на которой планируется обсудить применение прежней трактовки уловов, которая подразумевала возможность перегрузки продукции из водных биоресурсов в территориальных водах в случае неблагоприятных погодных условий.

Как сообщил Герман Зверев в своем твиттер-канале, ВАРПЭ уже подготовила расчеты потерь рыбной отрасли страны "из-за заусеницы" в действующей с 28 января редакции закона о госгранице.

"Начали диалог с @SovFedInfo. Официальный расчет потерь — в тоннах и рублях — дадим в понедельник, — написал президент ВАРПЭ. — Есть проблемные вопросы, закорючки в #закон выявляются. Руководитель @fish_gov_ru обсудит эти темы с пограничниками #ФСБ. Результат будет, я уверен".

Отметим также, что рост издержек и риски недоосвоения квот из-за запретов на пересечение границы для перегруза рыбопродукции отмечают и опрошенные "Коммерсантом" представители крупных рыбопромышленных холдингов, в частности, "Норебо" и "Русской рыбопромышленной компании" (РРПК). Источник делового издания в отрасли, знакомый с ситуацией, говорит, что из-за новых правил рыбопромышленники потеряли около 800 судо-дней и не выловили около 76 тысяч тонн продукции, упустив примерно 5 млрд рублей выручки. В Росрыболовстве сообщили изданию, что "обсуждают пути оперативного решения проблемы с пограничной службой" и межведомственное совещание "по этому вопросу" должно пройти на этой неделе.