В России могут сократить сроки отключения горячей воды

Внедрение автоматизации в коммунальной сфере позволит проводить плановый ремонт за три дня

Кран. Фото: ИА PrimaMedia

Сократить сроки планового отключения горячей воды планируют до трех дней. В этом процессе помощником станет система "Умный город", которая оптимизирует работу по управлению сетями. Проект уже протестировали в некоторых регионах страны, отметил замглавы Минстроя Андрей Чибис.

На российском инвестиционном форуме в Сочи замглавы Минстроя рассказал о планах внедрения в 40 городах страны системы "Умный город". Как отметил Андрей Чибис, эффект от ее реализации ощутят не только коммунальные службы, но и жители. Эксперимент уже прошел в крупных микрорайонах больших городов, что привело к сокращению отключения сроков горячей воды в отдельных случаях до трех дней.

"Система позволяет оптимизировать процессы управления сетями, а также алгоритмами их отключения и переключения", — пояснил замминистра Минстроя в интервью газете "Известия".

Для внедрения проекта не требуются многомиллионные вложения, достаточно будет минимальных инвестиций и смарт-решений. В рамках проекта внедряются "умные"системы не только в сфере ЖКХ, но и в других областях.

Однако пользователи, оставившие комментарии, не спешат радоваться. Отмечают, что отключать горячую воду стали чаще, но сроки отключений действительно сократились с 14 дней до 10.

Вероника Преображенская