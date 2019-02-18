В России могут сократить сроки отключения горячей воды

Внедрение автоматизации в коммунальной сфере позволит проводить плановый ремонт за три дня
Общество 16:45
Кран. Фото: ИА PrimaMedia

Сократить сроки планового отключения горячей воды планируют до трех дней. В этом процессе помощником станет система "Умный город", которая оптимизирует работу по управлению сетями. Проект уже протестировали в некоторых регионах страны, отметил замглавы Минстроя Андрей Чибис.

На российском инвестиционном форуме в Сочи замглавы Минстроя рассказал о планах внедрения в 40 городах страны системы "Умный город". Как отметил Андрей Чибис, эффект от ее реализации ощутят не только коммунальные службы, но и жители. Эксперимент уже прошел в крупных микрорайонах больших городов, что привело к сокращению отключения сроков горячей воды в отдельных случаях до трех дней.

"Система позволяет оптимизировать процессы управления сетями, а также алгоритмами их отключения и переключения", — пояснил замминистра Минстроя в интервью газете "Известия".

Для внедрения проекта не требуются многомиллионные вложения, достаточно будет минимальных инвестиций и смарт-решений. В рамках проекта внедряются "умные"системы не только в сфере ЖКХ, но и в других областях.

Однако пользователи, оставившие комментарии, не спешат радоваться. Отмечают, что отключать горячую воду стали чаще, но сроки отключений действительно сократились с 14 дней до 10.

Вероника Преображенская

коммунальные услуги вода

Хабаровск: оперативная информация на 18 февраля

09:30

Хабаровск: оперативная информация на 15 февраля

15 февраля, 09:30

Хабаровск: оперативная информация на 14 февраля

14 февраля, 09:30
"Билайн" на 27% увеличил число базовых станций LTE в Приморском крае
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia