"Билайн" на 27% увеличил число базовых станций LTE в Приморском крае

Компания подвела итоги развития сети в Приморском крае в 2018 году

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ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") подвел итоги развития сети в Приморском крае в 2018 году. По данным РКН, в 2018 году "Билайн" попал в число ведущих операторов по количеству базовых станций построенных на территории России. Стройка базовых станций в течение всего прошлого года проводилась на большей части территории страны, в том числе и в г. Владивостоке и Приморском крае, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Новые базовые станции LTE строились в двух диапазонах: 2600 MHz, позволяющем LTE показывать максимально возможные пользовательские скорости, и 1800 MHz с высокой дальностью распространения и проникновения. На территории Владивостока новые базовые станции появились в Ленинском, Первомайском, Первореченском, Советском, Фрунзенском районах города. В том числе новые станции появились и на территории края: в с. Новотроицком Анучинского р-на, г. Артеме, г. Большом Камне, п. Трудовом, г. Дальнегорске, г. Дальнереченске, г. Лесозаводске, г. Находке, пгт. Пограничном, г. Спасске-Дальнем и Спасском р-не, г. Уссурийске и городском округе, г. Фокино, пгт. Славянке и Хасанском р-не, с. Хороле и Хорольском р-не, с. Пшеницыно и с. Чугуевке Чугуевского р-на, д. Речице Шкотовского р-на, с. Старосысоевке Яковлевского р-на, Красноармейском, Надеждинском, Михайловском, Партизанском, Черниговском районах. В результате проведенных работ число базовых станций LTE на территории Приморского края выросло на 27%.

В 2018 году клиенты "Билайн" в Приморье увеличили использование мобильного интернета и скачали на 37% больше трафика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Драйвером роста стал LTE, который вырос на 77%. Несмотря на увеличившуюся нагрузку, средняя скорость в сети LTE в декабре 2018 года относительно января 2018 года выросла на 10%.

"Билайн" в Приморье постоянно работает над развитием сети, опережая потребности клиентов. За последние 2 года компания осуществила значительные капитальные вложения в инфраструктуру. В связи с этим наши абоненты могут пользоваться скоростным интернет-доступом без каких-либо ограничений", — прокомментировал территориальный управляющий "Билайн" в Приморском крае Александр Тепляков.

Ранее в 2018 году оператор сообщал, что уже 91% жителей Приморского края доступен высокоскоростной 4G интернет от "Билайн". При этом скорость передачи данных при просмотре онлайн-видео в результате улучшений, сделанных в первой половине прошлого года, выросла на 13,5% — например, скачивание музыкального трека размером 5МБ занимает у абонентов всего 3 секунды. Также во Владивостоке доступна сеть 4G+ (LTE-Advanced) с максимально возможной скоростью до 185 Мбит/с.