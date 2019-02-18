Кожемяко отменил еще одно распоряжение Тарасенко: легионерам в приморском "Адмирале" быть

"Моряков" ждет обновление, однако хоккеисты из нынешнего состава тоже останутся
Спорт 18 февраля, 23:30
матч "Адмирал" - "Витязь". Фото: пресс-служба ХК "Адмирал"

Еще одно распоряжение предшественника Андрея Тарасенко отменил действующий губернатор Приморского края. На этот раз глава региона дал "добро" "Адмиралу" на приобретение легионеров. В следующем сезоне команда предстанет в обновленном составе, однако часть игроков и нынешнего состава планируется сохранить, сообщает ИА PrimaMedia.

Как отметил президент ХК "Адмирал" Заирбека Юсупова, в ходе пресс-конференции в понедельник, 18 февраля, "моряки" будут идти вперед, применяя самые лучшие практики.

— Для того, чтобы войти в новый сезон, нужно три составляющих: это тренерский штаб, это хорошие игроки, качественные игроки за правильные деньги, очень важный момент, и, конечно, это сами деньги — спонсоры. Вот из этих трех основных составляющих у нас есть все. На сегодняшний день мы определились с тренерским штабом, со спонсорами, мы определили костяк игроков — мы сделаем все, чтобы человек 20 из действующей команды сохранить. Сейчас ведем переговоры и с ними, и с их агентами. Ну, и, конечно, будем добавлять (других игроков), сейчас мы рассматриваем такой очень наболевший вопрос, который касается легионеров. Все помнят, когда некоторое время назад мы говорили, о том, что легионеров не будем брать? Теперь будем брать легионеров, только правильных легионеров, хороших, за правильные, честные деньги, они нам тоже помогут укрепить команду, — отметил президент команды.

Он также добавил, что одна из главных задач, которая стоит перед руководством клуба – не только сделать "Адмирал" успешной, элитной командой, но и наполнить состав команды как можно большим количеством воспитанников из Приморья.

— Этом можно сделать через МХЛ. Растить. Проводить селекционную работу здесь. Не секрет, что этой работы не было, — сообщил Заирбек Юсупов. — Это вопрос не одного года. Однако наши взоры в эту сторону уже направлены. Мы будем селекционировать, поддерживать.

Президент "Адмирала" также подчеркнул, что в ближайшее время будет обновлен тренерский состав "Тайфуна". Просмотры начнутся в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в начале прошлого года врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко сделал громкое заявление о легионерах в "Адмирале". По словам главы региона, в приморском клубе не место иностранным игрокам. От них необходимо избавляться, а впредь больше не подписывать с ними контракты.

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