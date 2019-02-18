В ближайшее время россияне не дождутся субсидий на ипотеку

Правительство России не видит в этом необходимости

Стройка. Фото: Евгения Кокурина, ИА PrimaMedia

В программах по субсидированию ипотечных ставок правительство России не видит необходимости. Причина заключается в том, что спрос на жилье пока сохраняется на прежнем уровне, несмотря на то, что банки повысили процентные ставки по жилищным кредитам. Об этом заявил на форуме в Сочи замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Повышение ставок по ипотеке, считает Стасишин, не будет критичным. В 2019 году они возрастут с 9,56% до 10,5–11% годовых. При этом следует учитывать, что в прошлом году в стране выдали рекордное количество жилищных ссуд. Снова вернуться к теме субсидирования будет возможно только в том случае, если существенно изменится макроэкономическая ситуация.

Эксперты ожидают снижения ставок по ипотеке во второй половине года. Однако это предварительный прогноз, неизвестно на каком уровне Центробанк установит ключевую ставку, пишут "Известия".

После очередного повышения банки стали увеличивать процентные ставки по жилищным кредитам, отметил начальник управления развития ипотечных партнерских программ банка "Открытие" Дмитрий Вагабов.

Выходом из такой ситуации является снижение ипотечных ставок до 9%, считает сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров. По его мнению, что необходимо сделать квартиры для россиян доступнее. По подсчетам эксперта, каждый новый виток ставок по ипотечным кредитам заставляет около 5% потенциальных покупателей отложить приобретение жилья.

Вероника Преображенская