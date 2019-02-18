Автомобили могут стать не по карману большинству россиян

Цены на самые недорогие модели превысили 1 млн рублей

Отечественный автомобиль. Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia

Цены на бюджетные автомобили в новом году перешагнули психологическую отметку в 1 млн рублей. Новые модели, которые россияне зачастую выбирали из-за низкой цены, Lada Vesta и Hyundai Solaris, на автомобильном рынке по стоимости начинают "догонять" конкурентов. В связи с этим эксперты полагают, что автомобиль снова станет предметом роскоши, а не средством передвижения. А некоторые выдвигают версию, что ценовая политика повлечет изменение и всего автомобильного парка в стране.

Найти бюджетный вариант нового автомобиля на отечественном автомобильном рынке станет непросто. Эксперты предупреждали о повышении цен еще до нового года, уповая на рост НДС, курс рубля и прочие факторы. Уже в январе стало ясно, что цены на авто "подпрыгнули" не на 2%, которые прогнозировали, а на 18-20%. В среднем цены на автомобили выросли от 6 тысяч рублей до 600 тысяч рублей.

В 2019 году о повышении стоимости новых моделей автомобилей заявили практически все автопроизводители, представленные на российском рынке. Меньше 1 млн рублей бюджетный вариант новой модели уже никто не предлагает, сообщают "Известия".

Даже в АвтоВАЗе представил модели Vesta Sport за 1,009-1,045 млн рублей в зависимости от комплектации. Такого не было с 1998 года.

Эксперты считают, что гонка цен только началась. Из-за падения уровня доходов россияне, вероятно, пересядут на недорогие автомобили. Это может серьезно изменить и парк машин в стране, так как новые модели попадут в категорию "роскоши" и станут доступны только состоятельным автовладельцам.

Вероника Преображенская