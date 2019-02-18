«Единая Россия» будет добиваться придания статуса воинским захоронениям

Для этой цели региональные отделения Партии создадут реестр захоронений участников боевых действий

Памятник героям-пограничникам. Фото: Пресс-служба партии "Единая Россия"

"Единая Россия" займется созданием реестра захоронений ветеранов боевых действий и придания им статуса "воинских захоронений", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии. Это позволит сохранить память о тех, кто защищал интересы нашей страны в ходе боевых действий, не допустить повторного захоронения в этих местах.

На встрече с членами Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", секретарь Генерального совета Партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что будет создан реестр захоронений ветеранов боевых действий.

"После этого через наших депутатов в органах местного самоуправления будет решаться вопрос о придании им статуса "воинских захоронений", — заявил секретарь Генерального совета Партии.

Он добавил, что такая работа должна быть проведена не только в отношении могил воинов-афганцев, но и военнослужащих, принимавших участие в других военных конфликтах.

"Думаю, совместными усилиями мы эту задачу решим", — подчеркнул Турчак.

В свою очередь, секретарь Приморского регионального отделения "Единой России" Людмила Талабаева отметила, что Партия ведет работу по постановке на учет и контролю за состоянием воинских захоронений в Приморье.

"В этом году Приморье отмечает 50-летие Даманских событий. И для нас в принципе очень важно беречь все памятные места, чтобы ни одна воинская могила не осталась безымянной. В рамках проекта "Историческая память" мы взаимодействуем с муниципалитетами по вопросам сохранения мест захоронения участников боевых действий и выявления заброшенных братских могил. Для нас актуально включение в общий реестр всех захоронений в Приморском крае, так как на территории нашего региона происходили вооруженные столкновения, в ходе которых гибли советские воины", — сказала Талабаева.

Один из самых крупных локальных конфликтов в Приморье произошел на острове Даманский в марте 1969 года, когда в ходе боя погибли 58 российских пограничников. Военнослужащие захоронены в Дальнереченске, где позднее был открыт мемориал защитникам рубежей родины. Позднее памятник пограничникам появился в Лучегорске, а в ноябре прошлого года и в селе Камень-Рыболов.