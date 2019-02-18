Какие ошибки водителей могут привести к неожиданной поломке машины, рассказали эксперты

Многие автолюбители пренебрегают простыми правилами, которые необходимо соблюдать
Общество 19:20
За рулем. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Какие ошибки водителей могут привести к неожиданной поломке машины, рассказали эксперты. Многие автолюбители пренебрегают простыми правилами, которые необходимо соблюдать.

В частности, водители не обращают внимание на стук под капотом автомобиля во время движения машины. Также они нерегулярно проверяют наличие специальных жидкостей в аппаратах.

К тому же многие автовладельцы забывают менять масло после 7 тысяч пройденных километров. Это может привести к перегреву двигателя и выходу "железного коня" из строя. В результате такой забывчивости произойдет деградация смазочного материала и ускорение окисления в двигателе.

Кроме того, эксперты не советуют заправлять машину топливом с низким октановым числом. Это грозит перегревом двигателя. Также нельзя ездить на "холодном" двигателе и резко стартовать.

Важно следить за балансом давления в шинах. И в заключение специалисты порекомендовали не выворачивать рулевое колесо до предела.

Герман Штакеншнейдер

ремонтные работы водитель автомобиль как вид транспорта

«Школа новосела» расскажет хабаровчанам, как сделать процесс ремонта приятным

12 февраля, 18:00

Спальню отделать камнем? Идеальный вариант, если это Foxy Stone

11 февраля, 16:50

Улицу Промывочную перекроют в Хабаровске 10 февраля

9 февраля, 14:10
"Билайн" на 27% увеличил число базовых станций LTE в Приморском крае
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia