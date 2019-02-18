Многие автолюбители пренебрегают простыми правилами, которые необходимо соблюдать

За рулем. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Какие ошибки водителей могут привести к неожиданной поломке машины, рассказали эксперты. Многие автолюбители пренебрегают простыми правилами, которые необходимо соблюдать.

В частности, водители не обращают внимание на стук под капотом автомобиля во время движения машины. Также они нерегулярно проверяют наличие специальных жидкостей в аппаратах.

К тому же многие автовладельцы забывают менять масло после 7 тысяч пройденных километров. Это может привести к перегреву двигателя и выходу "железного коня" из строя. В результате такой забывчивости произойдет деградация смазочного материала и ускорение окисления в двигателе.

Кроме того, эксперты не советуют заправлять машину топливом с низким октановым числом. Это грозит перегревом двигателя. Также нельзя ездить на "холодном" двигателе и резко стартовать.

Важно следить за балансом давления в шинах. И в заключение специалисты порекомендовали не выворачивать рулевое колесо до предела.

Герман Штакеншнейдер