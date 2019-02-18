Не прячьте ваши денежки: все магазины будут обязаны принимать карты только с 2023 года

Госдума перенесет крайний срок, после которого можно будет ходить в магазины без "налички", на полтора года

Банковские карты. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Все магазины, киоски и прочие торговые точки России обяжут принимать от населения оплату банковскими картами с 1 января 2023 года. Ранее обсуждалось введение такой меры с 1 июля 2021 года.

Срок, с которого все торговые точки и интернет-магазины будут обязаны принимать к оплате банковские карты, перенесут на полтора года. Об этом сообщил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, это требование будет распространено на все торгово-сервисные предприятия (ТСП) с 1 января 2023 года.

Соответствующие поправки в закон "О защите прав потребителей" сейчас обсуждаются. Они должны быть внесены в Госдуму в весеннюю сессию, заявил Аксаков. Напомним, что по нынешним российским законам торговые точки обязаны принимать к оплате только карты "Мир", причем эта норма распространяется на все магазины, супермаркеты и т.д. с оборотом 40 млн рублей, за исключением тех, что расположены в районах, не имеющих доступа к интернету.

В 2018 году началось обсуждение поправок, которые предусматривали поэтапное распространение этой нормы на все торговые точки, причем относительно не только карт "Мир", но еще и не менее трех видов безналичных платежных средств. Банк России в целом поддерживает эти меры, поскольку это способствует росту доли безналичных операций, сообщили в пресс-службе ЦБ. При этом в случае реализации таких мер важно учитывать наличие необходимой инфраструктуры приема карт, добавили в Центробанке.

Никифор Зуев