Стали известны подробности «заточения» семьи из Приморья в аэропорту Пусана

В дело вмешалось Генеральное консульство России в Корее
Общество 20:30
Аэропорт. Фото: pixabay.com

Генеральное консульство России в Пусане не располагает информацией о семье из России, якобы находящейся во временном изоляторе местного аэропорта. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщил консул РФ в Пусане Роман Быков, передает ИА PrimaMedia.

Ранее агентство писало, что жительница Владивостока с мужем и двумя детьми провела больше суток в подвале с нелегалами в аэропорту Пусана. Корейские таможенники не пропускали их через границу. Согласно данным некоторых российских СМИ, жительница Владивостока вместе с двумя детьми и мужем с 16 февраля находится "в подвале для нелегалов в аэропорту Пусана".

"В генеральное консульство России в Пусане не поступало обращений от семьи из новостной публикации, информацией о данном происшествии не располагаем", — отметил дипломат. Он также указал, что "решение о недопуске российских пассажиров принимается должностным лицом иммиграционной службы Республики Корея [РК] в соответствии с Законом о въезде и выезде из РК и не противоречит двусторонним российско-корейским соглашениям в области взаимных поездок граждан".

По его словам, наиболее частыми причинами отказа во въезде в Южную Корею являются несоответствие заявленной пассажиром цели поездки в страну с его истинными намерениями, что выясняется в ходе собеседования и соответствующей проверки, а также наличие в прошлом случаев нарушения пассажиром местного миграционного режима.

"При этом действующие российско-корейские соглашения не предусматривают обязанности сторон информировать консульские учреждения о случаях недопуска", — подчеркнул собеседник агентства, уточнив, что вопросами отправки недопущенного пассажира из страны в соответствии с международными нормами и законодательством Южной Кореи должна заниматься авиакомпания, рейсом которой гражданин прибыл.

"Таким образом, приобретение или обмен обратного билета, регистрация и посадка на обратный рейс, питание и пребывание в аэропорту производятся исключительно через авиаперевозчика, которым пассажир прибыл в Республику Корея", — добавил Быков.

аэропорт

Семья из Приморья с двумя детьми больше суток провела в заточении в аэропорту Пусана

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