Компании-застройщики могут массово покинуть рынок жилья

К этому приведет закон о совершенствовании работы застройщиков в стране, считают эксперты
Экономика 21:15
Новостройка. Фото: Гречанюк Виталий, ИА PrimaMedia

После принятия закона о совершенствовании работы застройщиков в Госдуме РФ, в стране может сократиться количество компаний-застройщиков, а жилье может подорожать. Эксперты высказали свои прогнозы о том, как девелоперы отреагируют на новую систему работы, и как это повлияет на ценовую политику в недвижимости.

Ранее экспертное сообщество рынка жилой недвижимости уже высказывало опасения, что новый закон приведет к удорожанию жилья. Эксперты выражали надежду, что новый пакет поправок будет направлен на дополнительные согласования, но этого не случилось. Теперь перестраиваться застройщикам на новый режим работы предстоит не "в темпе вальса", а быстрым шагом, сообщает "Интерфакс".

В результате ускоренного перехода, эксперты опасаются, что может рухнут вся финансовая модель крупных проектов, реализация которых рассчитана на годы вперед. Произойти это может уже в июле. Как отмечает управляющий партнер компании "Метриум", участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая, непроданные корпуса, квартиры подорожают, так как для строительства придется занимать деньги.

Поддерживает вывод коллеги и директор Level Group Кирилл Игнахин. Как считает эксперт, при переходе на эскроу-счета стоимость оставшихся в продаже квартир возрастет.

Однако в экспертном сообществе есть специалисты, которые придерживаются иного мнения. В "Лидер-Инвест" пояснили, что быстрый переход сделает рынок более профессиональным и прозрачным. Для покупателей это станет дополнительным плюсом: они буду знать, у кого жилье покупать не стоит. Что касается роста цен на жилье, то ожидать его в 2019 году не стоит. Изменения станут заметны только через год.

Часть экспертов предполагает, что некоторые застройщики сделают перерыв для того чтобы понять, какие проекты будут востребованы и как дальше работать на строительном рынке. Так, к примеру, поступил одним из крупнейших столичных девелоперов — Capital Group, решив в 2019 году не закладывать новых объектов.

Справка: Девелопер – лицо, которое занимается развитием объекта. Под объектами обычно подразумеваются сооружения, здания, или земельные участки, на которых девелопер развивает или строит.

Вероника Преображенская

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