Р. Гольдштейн: Стратегия пространственного развития определит задачи каждого региона

Дмитрий Медведев подписал Стратегию пространственного развития до 2025 года
Политика 20:40
Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Глава Правительства Дмитрий Медведев подписал Стратегию пространственного развития до 2025 года, по которой будут сформированы 12 макрорегионов. По его словам, она необходима для того, чтобы для каждого региона найти "точки роста" и улучшить условия жизни, сообщает ИА PrimaMedia.

Стратегия станет основой решений для развития субъектов Федерации и более детальной проработки комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Будут сформированы Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский и Дальневосточный макрорегионы.

— Важность документа заключается в определении целей и задач каждой территории и наделении ее перспективной экономической специализацией. Это поможет эффективнее использовать направляемые федеральные средства, наглядно представляя планы по модернизации той или иной сферы, строительству того или иного предприятия, чтобы не дублировать проекты, а дополнять соседствующие в регионах предприятия, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

В Правительстве также отмечают, что планируется развивать перспективные центры экономического роста: крупные городские агломерации, малые и средние города, моногорода, исторические поселении и наукограды, сельские территории и территории, которые специализируются на добывающей промышленности.

В документе указано: одна из целей Стратегии – сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей. Определены принципы, приоритеты, основные направления и сценарии пространственного развития России, в том числе, приоритетный (целевой) сценарий, перспективные центры экономического роста, макрорегионы, перспективные экономические специализации субъектов Федерации.

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