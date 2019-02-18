Как правильно пользоваться тонометром, рассказали эксперты

Необходимость в рекомендациях возникла после проверки 13 тысяч личных приборов по измерению давления

Тонометр. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Начальник управления метрологии Росстандарта Дмитрий Гоголев дал рекомендации по правильному использованию тонометров для точных измерений. Эксперты были удивлены итогами акции "Будь уверен! Будь здоров!", прошедшей 11 февраля 2019 года, кода были проверены более 13 тысяч личных тонометров россиян. Более 10% были признаны непригодными для использования.

Как считает Дмитрий Гоголев, в первую очередь стоит проверить, как манжета сидит на руке, учесть полноту руки. В комплекте прибора для ребенка должна быть детская манжета. Если тонометром пользуются в семье несколько человек, то лучше приобрести аппарат с функцией хранения показаний. При каждом новом использовании показания можно обнулять.

Как отмечает метролог, проводить измерение давления желательно в одно и то же время суток, в спокойном состоянии и в соответствии с инструкцией к прибору. Если сенсоры аппарата очень чувствительные, нужно постараться во время измерения не двигаться и не разговаривать, дыхание должно быть спокойным и ровным.

Необходимо следить за герметичностью манжеты и соединительных трубок, эти нарушения стали самыми популярными в тонометрах.

В том случае, когда манжета постоянно расстегивается, лучше ее заменить. При частом использовании прибора эксперт советует делать это раз в год. Стоит вовремя заменять и элементы питания.

Кстати, специалисты отметили, что год выпуска практически не влияет на качество работы аппарата. Во время исследования жители принесли на проверку тонометр 1959 года, который оказался полностью исправен.

Вероника Преображенская