Выставка Мунка пройдет в России с военизированной охраной

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Общество 22:40
Картина Мунка "Крик". Фото: Википедия

Выставка великого норвежского художника Эдварда Мунка (16+) будет сопровождаться в России военизированной охраной. Это стало известно после опубликования на портале госзакупок требований к сопровождению картин Эдварда Мунка из Осло в Третьяковскую галерею, где будет организована выставка знаменитого экспрессиониста.

"Необходимо организовать обеспечение специализированного вооруженного военизированного сопровождения и сохранности груза во время всех этапов транспортировки выставочного груза автомобильным транспортом. Автомобили, осуществляющие транспортировку выставочного груза, должны быть оборудованы системой спутникового слежения", — говорится в условиях тендера.

Открытие выставки Мунка в Третьяковской галерее запланировано на 15 апреля 2019 года. Она должна продлиться до 14 июля. Россияне смогут увидеть более 120 картин из норвежского музея художника. Коллекцию доставят в Третьяковку на шести фургонах. Каждый фургон должен быть оборудован тревожной кнопкой, а его экипаж состоять из как минимум двух постоянных и одного сменного водителей. Вооруженная охрана будет передвигаться на отдельном автомобиле.

Эдвард Мунк (1863-1944) — великий норвежский живописец и график, один из первых представителей экспрессионизма. Самой знаменитой у Мунка является картина "Крик", ставшая также одним из самых узнаваемых образов в искусстве XX столетия. Картина "Крик" написана в четырех экземплярах, в период между 1893 и 1910 годами. Первоначально картина называлась "Отчаяние". В частных коллекциях сейчас остается только один вариант картины, датированный 1895 годом. Он был продан 2 мая 2012 года на аукционе Sotheby"s за $119,9 млн. На тот момент картина стала самым дорогим произведением искусства, когда-либо проданным на открытом аукционе.

Герман Штакеншнейдер

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