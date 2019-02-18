"Адмирал" вырвал победу у "Барыса" во Владивостоке: матч с закончился со счетом 2:1

В качестве зрителей на матче присутствовали легендарный хоккеист, «отец» команды Вячеслав Фетисов и губернатор Приморья Олег Кожемяко

Итог матча "Адмирал" - "Барыс". Фото: Скриншот

Приморский "Адмирал" обыграл "Барыс" из Астаны со счетом 2:1, сообщает ИА PrimaMedia. Очередной мачт в рамках КХЛ состоялся во Владивостоке, в понедельник, 18 января.

Первый гол забил на 11 минуте первого тайма нападающий Александр Мерескин. До третьего периода моряки удерживали лидерство, затем счет сравнялся. Практически до конца игры держалась интрига. Только на 59 минуте третьего периода хоккеисты "Адмирала" успешно реализовали момент и вышли вперед. Отличился Владимир Бутузов.

Гол "Барысу" принес Никита Михайлис.

Отметим, на матче в качестве болельщика присутствовал отец ХК "Адмирал" в Приморье Вячеслав Фитисов, он считается одним из основателей клуба и довольно продолжительное время был неофициальным куратором команды.

В понедельник, 18 февраля, было также принято решение, что хоккейный клуб "Адмирал" продолжит играть в КХЛ. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и президент лиги Дмитрий Чернышенко достигли определенных договоренностей. Кроме этого, стало известно, что все свои долги клуб выплатит.

Напомним, в семи предыдущих играх "Адмирал" уступил лишь однажды. Два крайних матча он провел на своем льду с Салаватом Юлаевым, и оба раза одолел сильного соперника – 3:0 и 3:2 по буллитам (причем в последнем случае сумел отыграться, уступая в две шайбы).





