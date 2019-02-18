Штрафы за использование гаджетов при вождении в России предложили увеличить

Автор инициативы отметил, что это речь не идет о законопроекте
Общество 18 февраля, 22:45
Водитель. Фото: pixabay.com.

Увеличить штрафы за использование любых гаджетов при вождении до 5 тысяч рублей предложили в Госдуме РФ. Автор инициативы — первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, который считает, что штрафы необходимо выписывать не только разговор по телефону, но и при любых других гаджетах.

Однако Вячеслав Лысаков отметил, что пока это только инициатива и речь о внесении законопроекта не идет, сообщил ТАСС.

Как считает замглавы комитета, водителя ничто не должно отвлекать от управления автомобилем. "Даже при разговоре по громкой связи водитель частично теряет контроль за дорогой. Еще хуже, когда водители умудряются читать и отправлять sms", — отметил Лысаков.

Автор инициативы в пример привел иностранные государства, где административным штрафом наказывается любое обращение с гаджетом за рулем

Напомним, что штраф за разговор по телефону за рулем сейчас составляет 1500 рублей. Депутат просит увеличить его до 5 тысяч рублей.

Жанна Оболенская

мобильные устройства (гаджеты)

Умные валентинки: какие гаджеты дарили влюблённые друг другу на Дальнем Востоке

15 февраля, 19:00

Число пользователей ВТБ-Онлайн выросло в полтора раза

14 февраля, 13:30

МТС расширяет подписку на все модели смартфонов

11 февраля, 17:30
Во Владивостоке завершается строительство коттеджного посёлка с собственным морским пляжем
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia