Штрафы за использование гаджетов при вождении в России предложили увеличить

Автор инициативы отметил, что это речь не идет о законопроекте

Водитель. Фото: pixabay.com.

Увеличить штрафы за использование любых гаджетов при вождении до 5 тысяч рублей предложили в Госдуме РФ. Автор инициативы — первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, который считает, что штрафы необходимо выписывать не только разговор по телефону, но и при любых других гаджетах.

Однако Вячеслав Лысаков отметил, что пока это только инициатива и речь о внесении законопроекта не идет, сообщил ТАСС.

Как считает замглавы комитета, водителя ничто не должно отвлекать от управления автомобилем. "Даже при разговоре по громкой связи водитель частично теряет контроль за дорогой. Еще хуже, когда водители умудряются читать и отправлять sms", — отметил Лысаков.

Автор инициативы в пример привел иностранные государства, где административным штрафом наказывается любое обращение с гаджетом за рулем

Напомним, что штраф за разговор по телефону за рулем сейчас составляет 1500 рублей. Депутат просит увеличить его до 5 тысяч рублей.

Жанна Оболенская