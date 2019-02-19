Суперлуна покажется на небе 19 февраля

Астрономическое явление горожане смогут увидеть при ясной погоде
Это интересно 00:20

Одним из красивейших астрономических явлений на небе горожане смогут любоваться 19 февраля. Как сообщили в московском планетарии (12+), ожидается редкое Суперлуние, которое можно увидеть не каждый год.

Астрономы сообщили, что Луна подойдет на минимальное расстояние к Земле по московскому времени в 12.07. А именно на расстояние 356 тысяч 761 километров.

На 14% Суперлуна будет выглядеть больше и на 30% ярче.

Астрономы рекомендуют вооружиться фотоаппаратами, чтобы успеть сделать эффектный кадр. Полнолуние ожидается в 18.54 по московскому времени.

Эксперты называют Суперлунием явление, когда Луна максимально близко подходит к планете Земля. При этом прохождения перигея (ближайшая к Земле точка лунной орбиты) и полнолуния по времени друг от друга отстают не больше, чем на 3 дня. Такое бывает редко, добавляют эксперты.

Карина Красилова

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