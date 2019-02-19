Дни «хуже некуда» на этой неделе назвали астрологи

Звезды обозначили три самых худших дня в феврале, когда не стоит ничего планировать

Астрологи рассказали, какой ожидается текущая неделя в эмоциональном плане, назвав самые худшие дни, когда не стоит что-либо планировать.

19 февраля Полная Луна находится в знаке Лев. Астрологи на портале Мир космоса (12+) не исключают возможные осложнения во взаимоотношениях между людьми. Рекомендуя не провоцировать конфликтные ситуации и постараться не отвечать на колкости. Этот день считается также днем искушения, когда человек склонен поддаться негативному влиянию и испортить прошлые наработки, как в личной, семейной жизни, так и на работе.

Кроме этого, 19 февраля могут обостриться хронические болезни и душевные раны.

Неблагоприятным днем на текущей неделе станет 22 февраля. Когда возможны ссоры, напряженная обстановка дома и на работе, а также стресс. Звезды советуют не рубить с плеча. Слова и поступки должны быть взвешенными и рассудительными.

В день, когда Убывающая Луна находится в знаке Весы, лучше всего начинать освобождаться от пагубных привычек.

В идеале в пятницу меньше загружать себя делами, а больше отдыхать. В первую очередь астрологи советуют это женщинам.

День празднования защитника Отечества – 23 февраля астрологи называют критичным днем, рекомендуя не посещать шумные места и по возможности остаться дома.

Ни в коем случае не стоит заключать 23 февраля партнерские соглашения.

Карина Красилова