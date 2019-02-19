Катастрофа откладывается? Ученые знают, как остановить глобальное потепление

Эксперты озвучили несколько предложений, как можно остановить гибель планеты

Когда планета "уже бьется в конвульсиях", как выразились некоторые ученые, ряд экологов заявили, что знают, как остановить приближающиеся глобальное потепление.

Исследователи из Гарвардского и Йельского университетов озвучили свою идею. Эксперты предлагают "затемнить" солнце. С помощью воздушных шаров, а также специальных высотных самолетов предлагается распылять сульфатные частицы в стратосфере. Причем они должны быть в большом количестве для достижения нужного эффекта. Это позволит, по словам ученых, смягчить солнечное излучение, пишет Stern.

Исследователи заявили, что предположительно начать реализовывать их программу возможно будет через 15 лет. По словам одного из авторов проекта — доктора Гергота Вагнера из Инженерной школы Гарвардского университета, участие могли бы принять десятки стран и "скинуться", чтобы собрать 3,5 млрд долларов. Именно во столько они и оценили свою идею, которая у других экспертов, к слову, вызвала недоверие.

Некоторые эксперты считают, что, таким образом, можно негативно повлиять на погоду и вызвать засуху, которая приведет к неурожаю. Предлагая при этом рассмотреть вопрос по сокращению выброса парниковых газов в атмосферу.



Экологи уже бьют тревогу. Фото: pixabay.com

Кстати, российские ученые предложили свой вариант решения проблемы еще в 2007 году. То есть, данным вопросом озадачились более десяти лет назад, однако ситуация только усугубляется.

В 2007-м директор Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН Юрий Израэль выступил с предложением создать искусственно тонкий слой аэрозолей, который выглядел бы в виде сернистых соединений в нижних слоях стратосферы. Согласно теории исследователя, слой отражал бы солнечное излучение. Благодаря этому можно уменьшить температуру на земной поверхности минимум на один градус. Однако российский ученый еще тогда говорил, что эту идею надо детально проработать и принять решение на международном уровне, передают Известия.

Есть еще одно предложение уже в современных реалиях, как можно остановить глобальное потепление. Ученые из Швеции предлагают высадить триллион деревьев. Экологи считают, что если хотя бы на треть увеличить количество зеленых насаждений на планете, это могло бы остановить накопление антропогенного углекислого газа и соответственно, снизить его содержание в воздухе, пишет hyser.

Доктор Томас Кроутер из Швейцарской высшей технической школы Цюриха рассказал, что в настоящий момент на Земле реально свободно высадить еще 1,2 триллиона деревьев. Рассматривать можно также заброшенные и запущенные территории.

Карина Красилова