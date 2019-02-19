Ларьки, "комки" и киоски из 90-х: как в России хотят возрождать уличную торговлю

Эксперты опасаются, что россиян вновь ждет "уличный беспредел"

Тематическое изображение. Фото: Мария Оленникова

Ларьки, "комки" и киоски из 90-х — именно такие ассоциации возникают в России при упоминании уличной малоформатной торговли, которую власти в России теперь хотят возродить. Регионы должны будут подготовить стандарты по размещению и внешнему виду ларьков, автолавок — объектов нестационарной торговли. В Минпромторге заверяют, что хаотичной торговли как в 90-е не будет. Однако, эксперты сомневаются в том, что удастся выстроить уличную торговлю "по-новому", напоминая что "все новое — это хорошо забытое старое".

Глава Минпромторга Денис Мантуров, отвечая на вопрос "Известий", не появятся ли в России с возвращением малоформатной торговли уличные палатки как в 90-е, заверил, что на этот раз в стране все будет цивилизованно.

"Все предложенные нами изменения сводятся к тому, чтобы обеспечить стабильность работы малого и среднего бизнеса. Например, местные власти принимают решение о сносе или переносе нестационарного торгового объекта. Мы считаем, что нужно гарантировать предпринимателю, что ему предоставят место — неважно где", — заявил Мантуров, подчеркивая, что то, как будет строиться структура торговли в регионе будет зависеть от самого субъекта РФ и местных властей. В муниципалитете должны быть единые стандарты по ларькам, автолавкам и фудтракам, подчеркнул он.

Эксперты полагают, что ответственность по упорядочиванию системы малоформатной торговли, переложенная на плечи регионов, приведет к тому, что пойдет "кто в лес, кто по дрова". Сейчас в регионах ведется активная борьба с ларьками, их удалось "выжить" с рынка, заменив стационарными объектами торговли формата "у дома". Стандартов уличной торговли, за исключением рыночной, в регионах практически нет, отмечают эксперты.

Специалисты не видят, каким образом, не возвращаясь к ларькам из 90-х, можно возродить уличную торговлю. Впрочем, похоже пока этого не представляют и в Минпромторге. Власти только обещают 250 тысяч новых рабочих мест в торговле и смежных областях и ожидают 220 млрд рублей в качестве инвестиций в ближайшие три года после принятия законодательных поправок. Отмечается, что эти деньги пойдут, в том числе, на строительство нестационарных объектов и сопутствующую инфраструктуру.

В связи с планами Минпромторга в ряде крупных городов, где продолжается борьба с ларьками, уже хватаются за голову. Война с ларечниками идет не первый год и даже не первый десяток лет, однако, в скором времени, возможно снесенные ларьки на перекрестках вновь займут свои "почетные" места.

Эксперты полагают, что отличие ларьков нового формата от старых может быть только в "нюансах": во внешнем виде — отделке в едином стиле или же в том, что это будут не единичные киоски, а некое подобие торговых рядов. Впрочем, так тоже уже было в 90-е, когда власти некоторых городов пытались бороться с ларечниками, собирая все "комки" с района на один пустырь.

Ассортимент тех коммерческих киосков был специфический, ориентированный именно на уличную продажу, а нарваться на продукты с истекшим сроком годности можно было запросто. Эксперты напоминают: ларьки появились в России в 90-е из-за острого дефицита продуктов и товаров повседневного спроса в гастрономах и универсамов. Сейчас в стране такой проблемы не существует. Поэтому решение властей видится как попытка переложить на плечи бизнеса создание новых рабочих мест и пополнение казны пусть даже таким примитивным способом.

Специалисты считают, что возрождение малоформатной торговли вызовет шквал критики со стороны самих жителей районов и кварталов, где вновь появятся ларьки. Уже сейчас россияне выказывают опасение. "В ларьках будет еда, а где едят там и пьют. А где пьют — там хулиганят", — заявляют те, в чьей памяти еще свежи "картинки" лихого разгула на улицах 90-х.

Ольга Толмачева