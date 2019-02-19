Что не так со столовыми: дети массово отказываются питаться в школах

В системе школьного питания назрел серьезный кризис

Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

Дети и их родители массово пишут отказы от питания в школах — больше половины россиян дают школьникам еду из дома. Эксперты говорят о том, что в системе социального питания назрел кризис — деньги бюджета и родителей расходуются неэффективно.

Общероссийский народный фронт по результатам опроса получил такие данные: 58% родителей заявили, что дают детям в школу домашнюю еду. Среди причин 44% респондентов указали, что их ребенок отказывается питаться едой, которой кормят в школе.

В качестве аргументов приводятся такие факты, как завышенная стоимость питания в школах (14%), "несоразмерный" аппетитам растущих организмов размер порций (11%). Еще 11% родителей пояснили, что школьники не успевают питаться на переменах — в больших школах "прорваться" в столовую и успеть поесть даже на самой длинной перемене непросто. И только 5% опрошенных указали в качестве причины отказа от организованного питания медицинские показания.

Большая часть детей берет в школу "сухомятку", горячее питание носят только 9% школьников. В связи с этим, эксперты ОНФ говорят о кризисе системы социального питания и неспособности качественно и за разумную плату организовать процесс.

"Важно понимать, в большинстве своем это деньги родителей, которые тратятся неэффективно", — заявил эксперт ОНФ, президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов, отметив, что школьное питание — один из главных ключей построения системы питания в стране. Это примерно половина всех финансовых средств, проходящих через систему госзакупок, 300 из 600 миллиардов рублей. Остальное — больницы, детские сады, социальные учреждения и так далее.

Из-за сложившейся "практики" в школах назрела необходимость организации хранения домашней еды и возможности ее разогрева. О такой необходимости заявили 59% родителей — участников опроса.

По итогу опроса, у экспертов ОНФ, кстати говоря, большое удивление вызвали два момента.

"Во-первых, 18% респондентов отметили, что детям запрещено приносить в школу домашнюю еду. При этом Роспотребнадзор считает, что такой запрет недопустим и родители вправе выбирать, чем и как будет питаться их ребенок. Во-вторых, есть родители, которые вынуждены были даже сменить место обучения детей из-за проблем с питанием. Так ответили 2% опрошенных", – заявил координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта.

Напомним, споры о домашней еде в школах разгорелись после публикации Роспотребнадзора проекта СанПиНа по организации питания детей. Документ прописывает, каким должно быть меню школьников и какие требования предъявляются к приготовлению и хранению блюд. При этом некоторые нормы в СанПиНе были поняты журналистами и родителями как запрет приносить с собой в школу домашнюю еду. В Роспотребнадзоре заявили, что ограничений по питанию из дома проектом не предусмотрено.

Питание в школах — одна из самых "больных" тем в стране. В ФИЦ питания и биологии ранее заявили: ожирение, повышенное давление, преддиабет, болезни щитовидки и болезни желудочно-кишечного тракта — такой этот букет присутствует у 20% школьников. А значит, система школьного питания нуждается в глобальной "перезагрузке", "еда для детей пока закупается по тем же принципам, что и канцтовары".

Чем кормят школьников в столовых известно всем — соцсети пестрят "печальными" фото: кусочек сосиски, разваренные макароны. Не говоря уже о том, что меню школьников — однообразно и уныло. В итоге, дети отказываются есть в столовых, предпочитая на сэкономленные семьей деньги взять еду из дома или "перехватить" булкой или фастфудом.

Специалисты говорят и о том, что детям вместо полезных творога, рыбы, овощей кладут на тарелки побольше макаронных изделий, хлеба и сахара. Углеводов — в избытке, белки — в дефиците. После такой "тяжелой" и неполезной еды школьникам приходится сидеть на уроках и пытаться "грызть гранит науки".

Почему такое происходит — есть объяснение. Подрядчик, организующий питание выигрывает аукцион, предлагая самую дешевую цену. А потом экономит на всем — рыбу крутят в котлеты вместе с костями, вместо мяса — дают жир. Нужен в корне другой подход — сначала меню, а от этого уже отталкиваться, сколько это должно стоить, утверждают эксперты.

Анна Кольцова