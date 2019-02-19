Памятник крейсеру "Рюрик" хотят установить во Владивостоке

Памятник броненосному крейсеру "Рюрик", призванный увековечить героический подвиг экипажа, хотят установить во Владивостоке. Эскиз монумента накануне представили журналистам в краевом отделении Российского географического общества, сообщает ИА PrimaMedia.
Пока неизвестно, где и когда будет установлен памятник, также не решен вопрос с финансированием.
"Сейчас все дело в деньгах. Скульптура достаточно непростая и потребует солидных затрат", — рассказал директор морского поисково-исследовательского центра ТОФ "Искра" Владимир Карташев.
"Рюрик" входил в состав Владивостокского отряда крейсеров – единственного непобежденного соединения среди морских и сухопутных сил России в Русско-японской войне 1904-1905 годов. В свой последний боевой поход "Рюрик" уходил от Графской пристани Владивостока.
"В истории, как Российского, так и мирового парового флота не было боя, по ожесточенности равного бою в Корейском проливе 1 августа 1904 года, в котором корабль в пятичасовом бою, отражая атаки шести современных японских крейсеров, исчерпав свой боевой ресурс, погиб, не спустив Андреевского флага. Экипаж корабля потерял в бою 204 человека, из строя были выведены полностью все орудия", — отмечают историки.
Работа по созданию памятника подвигу "Рюрика" ведется Центром "Искра" с 2004 года. Проект вошел в практическое русло более года назад, и в результате кропотливой работы мастера Тимура Дорошенко был создан скульптурный эскиз будущего памятника.