Эксперты назвали 20 лучших смартфонов

Лидером списка неожиданно для многих стал китайский гаджет
Общество 10:30
Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

Эксперты определи двадцатку лучших смартфонов в мире. Лидером списка, удивив самих специалистов, стало устройство китайского производителя.

На первом месте ТОП-20 благодаря лучшим характеристикам оказался китайский OnePlus 6T. "Пробиться" в лидеры гаджету удалось благодаря мощному аккумулятору, качеству съемки и современному дизайну. Кроме того, специалисты указали привлекательную "адекватную" цену устройства по сравнению с аналогами. У смартфона есть несколько дополнительных привлекательных опций, сообщили эксперты. Это, в том числе, возможность беспроводной зарядки и водонепроницаемость. Гаджет, по данным специалистов, сравнительно не дорогой — $550 за версию с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

На втором месте — iPhone XR, признанный лучшим в линейке Apple. Замыкают ТОП-3 сразу два смартфона Google Pixel 3 и Pixel 3 XL — у этих гаджетов лучшей названа камера. Кроме того, отмечается, что они первыми получают обновления для Android.

В первую десятку также вошли Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS и iPhone XS Max, LG V40, iPhone X, Samsung Galaxy S9 Plus, iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy S9.

В двадцатке, помимо прочих, названы устройства компании Motorola — Moto Z3 и Мото G6. а также китайский Huawei Mate 20 Pro, тайваньский HTC U12 и канадский BlackBerry Key2.

Ольга Толмачева

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