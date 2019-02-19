Политтехнологи признали кампанию Андрея Тарасенко в Приморье провалом года

Не справился с "медовым месяцем". Жюри подвело итоги премии РАСО «Гамбургский счет»: Кожемяко не победил, Фургала тоже отметили

Андрей Тарасенко. Фото: ИА PrimaMedia

"Российская ассоциация по связям с общественностью" (РАСО) признала кампанию бывшего врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко самой провальной в 2018 году. В жюри ежегодной премии "Гамбургский счет" считают, что он не смог использовать эффект "медового месяца". Повторную губернаторскую кампанию в Приморье, которая попала в номинации, но не вышла в победители, члены жюри называют прямолинейно-циничной. В ежегодной премии оцениваются лучшие и худшие кампании года в РФ. Самой успешной признана кампания мэра Москвы Сергея Собянина, а лучшей кампанией губернатора-оппозиционера посчитали выборы Сергея Фургала (ЛДПР), ставшего главой Хабаровского края, сообщает ИА PrimaMedia.

Жюри "Гамбургского счета" оценивало российские избирательные кампании в 11 номинациях. Лучшей губернаторской кампанией кандидата от партии власти стал выигрыш Сергея Собянина на выборах мэра Москвы (70,17% голосов избирателей). Его кампанию отметили как самую технологичную. Эксперты также отметили в номинации кампанию губернатора Амурской области Василия Орлова, получившего 55,6% голосов.

"Успех кампании (Орлова – ред.) был связан с сочетанием традиционной для поколения руководителей 2017-2018 года "технократической повестки" — курсу на обновление, омоложение власти, придание государственному администрированию новой динамики и эффективности и демонстрации важной для Дальнего Востока темы регионального патриотизма, близости руководителя к гражданам, его общей судьбы с регионом и его жителями", — пояснил член жюри, руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Кампания Олега Кожемяко на повторных выборах в Приморье копировала эту логику, но, как отмечает Кузнецов, на другом технологическом и ресурсном уровне.

Приморье попало сразу в несколько номинаций, но победило только в одной. Так, Олег Кожемяко был номинирован в лучшей губернаторской кампании (партия власти) и на "Политика года", а Андрей Тарасенко составлял компанию бывшей главе Владимирской области Светлане Орловой, экс-главе Хакасии Виктору Зимину, а также экс-губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту в номинации "Провал года". Победителем оказался только Андрей Тарасенко.

"Заслуженное лидерство Андрея Тарасенко в номинации на анти-премию. Впервые после возвращения прямых выборов глав регионов свеженазначенный врио главы региона не смог в полной мере использовать эффект "медового месяца" с избирателями", — комментирует председатель жюри, вице-президент РАСО и председатель комитета по политтехнологиям РАСО Евгений Минченко.

В жюри отмечают, что провал Андрея Тарасенко в Приморье получился эпическим и повлиял на характер уже новой губернаторской кампании.

"До дня голосования у большинства была уверенность, что это будет одна из скучнейших избирательных кампаний в духе победы его предшественника Владимира Миклушевского. После подсчета голосов в первом туре стало понятно, что разверзлись хляби небесные. А уже полноценный эпикфейл случился в момент подсчёта голосов во втором туре. Вся страна в прямом эфире наблюдала за чудесами математики. Всем стало понятно, что в России наступила новая электоральная реальность, к которой система двигалась может и неосознанно, но вполне закономерно. Если бы неожиданно проснувшийся известным обычный бизнесмен Андрей Ищенко, вставший под флаг КПРФ, побеждал в другом регионе РФ и это был не Приморский край, то он бы стал губернатором. Но разве могли допустить, чтобы витрина дальневосточной политики преференций, коей является Приморье, стала "красной"? Следствием этого стал пролившийся над Приморьем дождь из денег и массовый призыв политтехнологов всех мастей на новые выборы губернатора. Повторная кампания получилась прямолинейно-циничной, что, на мой взгляд, получило отражение в результатах политической премии", — объясняет член жюри, член комитета по политтехнологиям РАСО, политический обозреватель Ольга Кишаковская.

Лучший в номинации "Лучшая губернаторская кампания (от оппозиции)" стал депутата Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, который победил во втором туре на выборах губернатора Хабаровского края. Его заслугой члены жюри посчитали "технологически правильный" подход к агитации, а также отметили последовательность самой ЛДПР, "в последний момент не отступившей".

"В победах всех трех оппозиционных кандидатов был элемент случайности. Однако команда Сергея Фургала и стоящие за ней региональные элиты наиболее грамотно подошли именно к технологической составляющей выборов", — считает Евгений Минченко.

"Победа ЛДПР на выборах губернатора Хабаровского края — это заслуга именно партии в том, что она не отступила в последний момент, как это получилось с КПРФ в Приморье", — добавляет Ольга Кишаковская.

Дальневосточные регионы победили в общей сложности в четырех номинациях. Так, лучшей кампанией оппозиционной партии на выборах в Заксобрание признана победа "Справедливой России" на выборах в Госсобрание Якутии (Ил Тумэн).

Как считает Евгений Минченко, "Справедливая Россия" в Якутии отыгралась за невыдвижение своего популярного лидера Федота Тумусова на пост главы региона".

Победившая на выборах мэра Якутска представительница "Партии возрождения России" Сардана Авксентьева получила награду за "Лучшую мэрскую кампанию кандидата от оппозиции", как единственный оппозиционный кандидат, победивший на прямых выборов главы города.

"К сожалению, прямые выборы горожанами мэров стали в России редкостью, в том числе и потому, что на них регулярно выигрывают представители оппозиции. Аквсентьева была кандидатом-дублером (чем, кстати, напоминает бывшего мэра Петрозаводска Галину Ширшину), но, тем не менее, смогла мобилизовать оппозиционных избирателей. Качественное имиджевое позиционирование и использование энергии оппонентов (факты применения админресурса) – визитная карточка этой кампании, проведенной в лучших традициях популистской антиистеблишментной волны", — комментирует Евгений Минченко.

Политический обозреватель Ольга Кишаковская отмечает, что в Якутии сложилась удивительная ситуация в стане "Единой России".

"При уверенной и образцовой победе главы республики Айсена Николаева, который шёл от "Единой России" и не скрывал этого, на остальных крупных выборах якутские единороссы демонстрировали необъяснимое поведение и самоуверенность, для которой не было никаких предпосылок. Естественно, этим грамотно воспользовались оппоненты и победили, — поясняет член жюри. — Кстати, пример ситуации в Якутске, где мэром стала кандидат от "Партии возрождения России" Сардана Авксентьева, демонстрирует, что ничего трагичного в победе оппозиционных кандидатов нет. Наоборот, это глоток свежего воздуха. В Якутии иное отношение к таким изменениям, там их воспринимают более спокойно. И этому у якутов надо поучиться".

Политическую премию РАСО комитет по политтехнологиям, возглавляемый политологом Евгением Минченко, проводит уже во второй раз. Голосование по номинациям началось 28 января и завершилось 17 февраля. В состав жюри включены все члены комитета по политтехнологиям РАСО, а это более 100 экспертов. В соответствии с положением о премии политическая премия РАСО "Гамбургский счет" присуждается политикам, партиям, политическим группам и кандидатам в России и за рубежом, которые в ходе конкурентных политических кампаний продемонстрировали при соблюдении демократических процедур результативность, технологичность и креативность. Функционал оргкомитета и жюри премии решением исполнительного комитета РАСО делегируется профильному комитету по политическим технологиям. Номинантами могут быть только субъекты политического процесса, а не политконсультанты. При этом публичное признание номинантами и лауреатами заслуг своих политических консультантов и команд приветствуется.