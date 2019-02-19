Деловая элита Приморья высказалась о скандале вокруг инвестфонда Baring Vostok

События, развернувшиеся вокруг руководства инвестиционного фонда Baring Vostok, вызвали широкий резонанс в деловых кругах, в том числе в Приморском крае, где инвестфонд имел свои интересы, связанные главным образом с консолидацией активов АО "Спасскцемент". Бизнес-сообщество выражает надежду на справедливое и прозрачное расследование "мутного" дела, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, 15 февраля в Москве были задержаны основатель Baring Vostok Майкл Калви, партнер инвестфонда Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор НАО "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров.

Производство против фигурантов уголовного дела связано со сделкой банка "Восточный" и компании "Первое коллекторское бюро".

По версии следствия, в 2017 году ПКБ в счет погашения долга перед "Восточным" уступил банку пакет акций компании International Financial Technology Group S.C.A., при этом цена акций была завышена с 600 тыс. до 2,5 млрд руб.

Калви, как считает сторона обвинения, убедил акционера банка "Восточный" принять у ПКБ акции International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. Кроме того, основатель инвестфонда, по версии следователей, совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг. Показания на сотрудников Baring Vostok дал в том числе акционер банка "Восточный" Шерзод Юсупов. Калви это объяснил корпоративным конфликтом. Предъявленные ему обвинения он категорически отрицал.

Отметим, что деятельность Baring Vostok в Приморье на протяжении многих лет была связана с акционерным обществом "Спасскцемент". Весной 2000 года региональный фонд First NIS Regional Fund, управляемый Baring Vostok Capital Partners, выкупил у группы "Альфа-цемент" контрольный пакет (60%) спасского предприятия, как заявлено на сайте инвестфонда, "в тот момент находившегося в сложном положении из-за низкого спроса на цемент и плохого управления". А несколько позже приобрел контрольный пакет ОАО "Теплоозерский цементный завод". Выкупленные активы были переданы в управление "Парк Групп", подконтрольной Игорю Пушкареву, с условием последующего выкупа.

Приморская деловая элита не могла не отреагировать на громкий арест основателя "дружественного" инвестиционного фонда и заговорила о "корпоративном конфликте" и "эталонном инвесторе".

"Baring Vostok – это такой эталонный инвестор, о котором можно только мечтать. Все эти инвестиционные форумы проводятся для того, чтобы найти еще одного такого инвестора. Просто посмотрите на их проекты. Они приложили руку к доброй половине того, чем может гордиться частный бизнес в России. Когда читаешь фабулу дела, приходишь в форменный ужас. Мошенничеством признается зачет долга банку, проведенный по всем процедурам, с оценкой и решением совета директоров. Причем один из директоров, принимавших решение, это сам заявитель по делу о мошенничестве. Типа его обманули остальные, а организовал все Майкл Калви", — написал на своей странице в Фейсбук Дмитрий Алексеев. В разговоре с корр. PrimaMedia он отметил, что "ни один следователь не решится вот так просто отправить под следствие шесть человек".

"Похоже, мы наблюдаем корпоративный конфликт. Кроме того, наводит на определенные размышления то, как эти события освещаются в СМИ.

Озвучивается только одна сторона, подследственная. Другая сторона молчит, что странно.

Надеюсь, скоро услышим ее комментарии, и это даст большее понимание ситуации", — поделился мнением Алексеев.

Несколько иной точки зрения относительно "эталонного инвестора" придерживается Сергей Митрофанов, первый вице-президент ГК "В-Лазер": "История очень сложная. Фактически покупая "Первое коллекторское бюро", сторона обвинения слепо следовала советам Майкла Калви. Но так дела не делаются, и мне было бы интересно посмотреть технико-экономическое обоснование этой сделки – за сколько лет они планировали окупить вложения, и кто производил оценку стоимости коллекторского бюро. Может быть, "Ernst & Young" или "McKinsey & Company" — ведущие консалтинговые компании? Не думаю. Кроме того, выясняется, что за полгода до продажи это самое бюро приобрело у аффилированных банков 7 млрд плохих долгов всего за 800 млн рублей, то есть фактически за 11,4%. Тоже очень интересная сделка, и я бы внимательно ее изучил, потому что, если вы попробуете продать безнадежный долг, который не отдают 2-3 года, коллекторскому агентству, в лучшем случае вам предложат 3%. Соответственно, история мутная.

В подобных случаях цепочка сделок при тщательной проверке может оказаться схемой вывода активов в обход налогов.

Ведь если я просто выведу 800 млн руб, мне придется заплатить 13% налога на дивиденды, а если я заплачу в аффилированные банки 800 млн руб, мне надо будет сказать, что я у них что-то купил. "Восточный банк" приобрел коллекторское агентство, за огромные деньги накупившее себе плохих долгов, и куда же делись 2,5 млрд руб? Растворились в воздухе? Вам не кажется, что история дурно пахнет? И прежде, чем вставать на чью-то сторону, стоит задуматься о банке с пауками, когда "пауки" заключают в лучшем случае непроверенные, а в худшем подозрительные сделки и потом, используя свои административные ресурсы, начинают разборки".

На мысли об административном ресурсе, по мнению многих экспертов, наводит слишком суровая мера пресечения, выбранная в отношении задержанных, тогда как, учитывая их суммарные активы порядка трех миллиардов долларов, было бы достаточно подписки о невыезде.

"Не обладая полнотой информации, мы не можем делать выводы о невинных и виноватых, но имеем полное право с возмущением говорить, что "не очень здорово", когда спор, который по всем признакам должен проходить в арбитражном порядке, получает статус уголовного дела. Это не конфликт двух ИП, речь идет об очень крупных структурах. Почему эти структуры начинают выяснять отношения подобным образом, а не отправляются в арбитраж защищать свои охраняемые законом интересы – вопрос к недоработкам нашей правовой системы", — комментирует финансовый эксперт Максим Кривелевич.

Примечательно, что громкий арест был "приурочен" к проведению форума "Российского Инвестиционного Форума Сочи 2019". Этот факт вызвал широкий общественный резонанс.

"Я полностью солидарен с Дмитрием Алексеевым.

То, что творит сегодня государство, можно называть "убийством иностранных инвесторов".

Руководство одного из старейших и крупнейших в России инвестиционных фондов арестовывают во время крупнейшего инвестиционного форума — выбирают самую суровую меру пресечения, возбуждают уголовное дело, причем все это широко освещается в СМИ. А потом мы удивляется, что иностранные инвесторы к нам не идут. Baring Vostok на протяжении многих лет инвестирует в разные интересные проекты, в том числе в Приморском крае. И никогда я не слышал о чем-либо, порочащем его репутацию, наоборот, многие держались за этот фонд, и возлагали надежды на цивилизованные инвестиции", — рассказал финансовый аналитик Вячеслав Картамышев.

"Зачем проводить такие громкие аресты во время форума – непонятно, — соглашается Сергей Митрофанов. – Но точно скажу одно – если у тебя есть акционеры, и ты с ними рассорился, держись подальше от судов, доносов и силовиков. Пусть даже Калви посадят, жалобщикам уже не отмыть свою репутацию".

Напомним, ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выразил надежду на справедливое и прозрачное расследование дела в отношении руководства Baring Vostok. Встали на защиту инвестиционного фонда также председатель Российского совета фондов прямых инвестиций Анатолий Чубайс, отметивший высокую деловую репутацию его основателя Майкла Калви и личные заслуги в привлечении инвестиций в РФ, и Герман Греф, назвавший Калви порядочным человеком.