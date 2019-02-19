"Относитесь с пониманием": ФАС сделала заявление по ценам на продукты

В ведомстве объяснили, почему рост цен не удастся сдержать

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В Федеральной антимонопольной службе сделали заявление о росте цен на продукты. Цены должны расти, заявили в ФАС, подчеркивая, что без этого невозможно развитие производства продуктов питания.

Производители не смогут получать адекватную прибыль и вкладываться в расширение производства, заявил в интервью РИА Новости замглавы ФАС Андрей Цыганов.

"Производитель должен получать адекватную прибыль, чтобы ему хватало для того, чтобы поддерживать свое производство и самое главное, чтобы развивать его", — подчеркнул он.

Замглавы Антимонопольной службы признал, что рост цен на продукты питания бьет по карманам россиян, однако они "должны относиться с пониманием". Цены то снижаются, то подскакивают, и это нормально в условиях рыночной экономики, пояснил Цыганов.

В качестве примера, чиновник привел ситуацию с подорожанием кур и яиц. По данным Росстата, яйца в 2018 году подорожали на 25,9%, а мясо и птица — на 9,7%. Рост цен, по словам Цыганова, вызван развитием этого сектора производства.

"Потребитель в течение прошлого и позапрошлого года радовался тому, что у нас уменьшаются цены на яйцо, на курицу, — сказал чиновник, подчеркнув, что бесконечно ситуация так продолжаться не может, производители должны отдавать долги и кредиты, взятые на развитие бизнеса.

"В убыток себе никто работать не собирается", — резюмировал чиновник.

Анна Кольцова