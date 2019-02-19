Владивостокская поликлиника №4 заняла второе место в конкурсе "Социальное партнерство"

В колдоговоре прописаны меры поддержки молодых врачей и фельдшеров
Общество 11:40
Больница. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Владивостокская поликлиника № 4 заняла второе место в конкурсе ФППК "Социальное партнерство" среди бюджетных организаций. Члены жюри особо отметили меры по привлечению молодых кадров в отрасль. Они, как и остальные льготы и соцгарантии для работников, прописаны в коллективном договоре, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

В то время как в Приморье только с января 2019 года вступили в действие поправки в краевой закон о соцподдержке отдельных категорий приморских медработников и молодым специалистам начали доплачивать и частично компенсировать расходы на съемное жилье, Владивостокская поликлиника №4 делает это уже два года за счет собственных средств. 10 тысяч рублей к зарплате на протяжении первого года работы получают вчерашние выпускники медицинского университета и 5 тысяч рублей — те, кто пришли из средних учебных заведений. Возмещается им и 50% стоимости аренды жилья. Только в 2018 году на эти цели ушло 800 тысяч рублей. В результате штат поликлиники пополнился 12 молодыми врачами — терапевтами, стоматологами, травматологом, неврологом и двумя фельдшерами.

"Мы сознательно пошли на этот шаг, прописав эти положения в колдоговоре. Средний возраст наших сотрудников сегодня 56 лет, нужно заботиться о будущей смене. Поэтому, кстати, помимо материальной поддержки молодые специалисты получают еще и опытных наставников, которые ведут их по дороге профессионального роста. Будем и дальше вместе с профкомом разрабатывать новые меры поддержки молодых кадров. Так, мы уже заключили договоры на целевое обучение врачей — ординаторов: невролога, гематолога, травматолога, офтальмолога, будем вести их и поддерживать со студенческой скамьи", — рассказала главный врач поликлиники, заслуженный врач РФ Галина Горшунова.

С профсоюзом ее связывают самые тесные отношения. Она не только не препятствует работе профорганизации, которая объединяет 68% работников, или более 160 человек, но и сама является ее членом. Более того, председатель профкома поликлиники Валентина Кузнецова в обязательном порядке присутствует на всех планерках и совещаниях, и без учета мнения профкома не принимается ни одно серьезное решение.

Достойная заработная плата в организации, даже превышающая показатели дорожной карты по отрасли, — общая заслуга социальных партнеров: профсоюза и руководства.

В среднем врачи здесь зарабатывают 77,7 тысячи рублей, средние медицинские работники – 49,6 тысячи рублей, младший медперсонал – 38,7 тысячи рублей. Достойная зарплата за нагрузку, которую несут работники поликлиники. В среднем за год здесь обслуживается около 46 тысяч пациентов, и не только из Советского района Владивостока. Травматологический кабинет медучреждения работает в режиме круглосуточного травмпункта и принимает горожан и гостей Владивостока, вне зависимости от их прописки.

Коллективный договор защищает работников поликлиники со всех сторон. Так, в течение 2018 года более 1 млн рублей было выделено на повышение квалификации врачей и медработников среднего звена. Еще 96 тысяч рублей — на материальную помощь сотрудникам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, 212 тысяч рублей — на обеспечение молоком "вредников".

После того, как на всех рабочих местах поликлиники прошла спецоценка условий труда (СОУТ), за проведением которой также следил профсоюз, был не только не урезан, а напротив расширен перечень специальностей, которые дают право на определенные льготы. Доплаты, например, будут получать специалисты, работающие с ВИЧ-инфицированными пациентами, врачи-рентгенологи и другие категории медработников.

Чествовать руководство Владивостокской поликлиники №4 и других победителей профсоюзного "Соцпартнерства" (12+) будут на торжественной церемонии награждения. Она пройдет 28 февраля 2019 года, в 14.30, в Доме торжеств отеля "Аврора" по адресу: Владивосток, ул. Двенадцатая, 8.

Федерация профсоюзов Приморского края, ФППК профсоюзы

Приморское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» заняло второе место в конкурсе ФППК

15 февраля, 16:50

Приморский краевой колледж искусств занял третье место в конкурсе "Социальное партнерство"

15 февраля, 10:30
Работаем с лучшими: топ-5 региональных пресс-служб по итогам 2018 года – от ИА PrimaMeda
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia