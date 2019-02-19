Ипотечникам, задолжавшим банкам, дадут "послабления"

Финансовые санкции для должников отменят в нескольких случаях

Тематическое изображение. Фото: Марина Померанцева

Ипотечников, задолжавшим банкам, хотят избавить от штрафов за списанный долг. Финансовые санкции отменятся в нескольких случаях.

Госдума 19 февраля рассмотрит в третьем окончательном чтении законопроект об отмене исполнительского сбора, то есть штрафа, начисляемого судебными приставами тем заемщикам, которые не могут (или не хотят) погасить долг.

Штраф не будут взыскивать в ряде случаев: если долг по договору ипотеки реструктурируют; если жильё останется на балансе кредитора, то есть банка или если в счёт долга продадут заложенное им имущество.

Законодатели предложили такую меру, чтобы не было ситуации, когда у гражданина уже нет долга или даже жилья, а ему приходится уплачивать исполнительский сбор.

Законопроект также вводит новые правила взыскания исполнительского сбора с солидарных должников, совместно бравших ипотечный кредит. Взнос должен будет уплачивать только один из них.

Депутаты считают, что новые правила принесут облегчение заемщикам, если это понятие вообще уместно в такой финансовой ситуации.

Напомним, в конце прошлого года эксперты подсчитали: около половины всех просроченных платежей по ипотеке можно считать безнадежными. К этой категории относится просрочка по ипотечным займам сроком свыше 90 дней.

По данным аналитиков, больше всего ипотечных должников в Москве, Чечне, Карачаево-Черкессии, на Алтае и в Бурятии. Основной причиной просроченных платежей аналитики называют низкий уровень доходов россиян. Кроме того, в "безнадежные должники" попадают те, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Ольга Толмачева