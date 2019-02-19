Приморские единороссы займутся «Обычным делом»

В четырех приморских городах состоится сбор гуманитарной помощи (12+)
Общество 12:05

Акцию по оказанию помощи нуждающимся (12+) проведет "Единая Россия" в Приморье. Она пройдет в среду, 20 февраля, в четырех городах края – Владивостоке, Артеме, Арсеньеве и Уссурийске. Члены и сторонники партии, а также добровольцы организуют в этот день прием вещей и предметов гигиены у населения в передвижных пунктах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

Акция "Обычное дело" инициирована благотворительным фондом "ДаДобро!", который занимается развитием корпоративного волонтерства в России и является партнером Совета сторонников "Единой России" по линии Центра поддержки гражданских инициатив (ЦГСИ).

При поддержке ЦГСИ акция пройдет в восьми регионах страны. Собранные вещи будут переданы бездомным гражданам, многодетным и малообеспеченным семьям.

На территории Приморского края в акции примут участие местные отделения партии, которые будут проводить сбор по следующим адресам:

г. Арсеньев: ул. Калининская 1, на территории ДК "Прогресс", с 11.00 до 16.00

г. Артем: ул. Ленина 7/2 (площадка у магазина "Огонек"), с 12.00 до 14.00

г. Владивосток: ул. Луговая 18 (парковка ТРК "Луговая"), с 10.00 до 12.00, ул. Верхнепортовая, 2 (парковка отделения почтовой связи №90), с 12.30 до 14.00

г. Уссурийск: ул. Некрасова 66, кабинет 120

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