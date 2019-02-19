Спортивный фестиваль Fitlove возвращается во Владивосток (6+)

Больше площадок. Больше громких имен. Полезнее и интенсивнее

Фитнес-фестиваль Fitlove. Фото: предоставлено организаторами

Взорвавший и зарядивший в 2018 году фитнес-фестиваль FitLove (6+) вновь стартует 2 мая во Владивостоке, на площадке кампуса ДВФУ. На этот раз будет больше площадок. Больше громких имен. Полезнее и интенсивнее, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

С момента окончания Fitlove-2018 прошел почти год, однако эмоции его организаторов, спикеров и участников остались на том же высоком уровне. Именно этого заряда хватило на организацию нового мощнейшего сейшена, который пройдет 2-4 мая. Стать участником просто, нужно лишь зарегистрироваться на сайте.

Fitlove-2019 – это 12 полностью оборудованных и оснащенных площадок, где выступят такие профессионалы, как Ирина Турчинская (телеведущая, тренер, диетолог), Стас Линдовер (абсолютный чемпион Европы по классическому бодибилдингу), Светлана Андреева (тренер высшей категории), известный Российский культурист Денис Гусев, популярная ведущая марафонов мотиватор Яна Логвина, врачи в области спортивной медицины Анна Сафонова и Иван Андрейко и многие другие.

Для тех, кто в прошлом году очень хотел попасть на фестиваль, но так и не сумел – отличные новости! Обучающие лекции (18+) по нутрициологии, диетологии, основам спортивной медицины; встречи малиновых рассветов и проводы закатов похожих оттенков; выезды на лодочную станцию и катание на лодках-драконах; утренние пробежки со звездами; кухня правильного питания; тусовки и вечеринки – всё это будет! Однако это далеко не все из того, чем планируют удивлять участников организаторы фестиваля.

Приехать на три дня в спортивный лагерь в 2019-м можно с детьми от 6 лет, ведь в этом году заработает отдельная площадка для детей и их родителей. Опытные педагоги и тренеры по детскому фитнесу расскажут, как прививать спортивную культуру детям гармонично и главное без вреда для хрупкого юного организма, обучат грамоте приготовления детского питания и восстановления после травм.

В рамках фестиваля этого года будет работать женский клуб (18+). Психология, сексология, особенности женского тела, секреты здорового питания, лекции о путешествиях, опыт успешных бизнес-леди. Отдельная зона, участниками которой смогут стать только женщины.

Также в рамках фестиваля в этом году заработает Дальневосточная студенческая площадка (18+) фитнес-фестиваля Fitlove-2019, организованная при участии Фонда президентских грантов. Ее смогут посетить и стать полноправными участниками 1 тысяча студентов вузов со всего ДФО: Приморский, Хабаровский и Камчатский край, Сахалинская и Амурская области, а также ЕАО. Совместно с комитетами по молодежной политике организаторы определили пять параметров, по которым будут отобраны кандидатуры из числа наиболее активных студентов.

Магазины! Приятная новость для тех, кто привык сочетать полезное с красивым. В этом году на территории лагеря возможно приобрести не только спортивную экипировку, но и фитнес-снаряды, гаджеты, а также фирменную одежду фестиваля.

Также в этом году у всех участников появится возможность оставить свой след в истории, приняв участие в установке нового рекорда книги Гиннесса, или свой голос в голосовании, который будет проходить на сайте мероприятия и определит лучших в сфере спортивной индустрии.

Как и на фестивале 18-го года, программа будет насыщенной, моделировать свое собственное расписание и планировать мероприятия можно выбором билета.

Подробное объяснение каждого пакета, стоимость и количество билетов можно узнать на официальном сайте фестиваля Fitlove https://fitlove.do/.