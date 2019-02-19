Почему красную икру нельзя покупать в начале весны

Самый опасный период - с 4 по 10 марта
Общество 13:10
Тематическое изображение. Фото: Жанна Беляева

Эксперт рассказал, почему опасно покупать красную икру в начале марта. Россияне, по словам члена комитета Госдумы по природным ресурсам Константина Слыщенко, рискуют стать жертвой обмана и купить подделку. Самое опасное время — с 4 по 10 марта.

По данным парламентария, красная икра будет особенно популярна на Масленицу, в качестве начинки для блинов. Именно в это время — с 4 по 10 марта граждане могут купить подделку или контрафакт.

"В этот период будут продаваться подделки, так как есть спрос, значит, будет и предложение. К сожалению, не все знают, каким должен быть нормальный вкусный продукт", — сказал в комментарии "Российской газете" законотворец. По его словам во время Масленицы, как и перед Новым годом вероятность сбыта поддельной икры возрастает многократно.

"Есть традиция на праздники накрывать стол. И вот прямо на улицах вырастают пирамидки из баночек. Когда вы спешите домой, есть искушение купить икру. Этим пользуются недобросовестные продавцы", — сказал Слыщенко, подчеркнув, что предприимчивые дельцы научились так подделывать икру, что даже специалисты не всегда могут отличить "липовую" икру от настоящей.

Депутат уточнил, что дело даже не в том, что "фальшивосбытчики" подделывают штампы и этикетку — они научились и вкус икры "фальсифицировать". И по виду и по вкусу отличить такую икру от натуральной очень сложно.

Отмечается, что в стране выпускаются миллионы банок фальшивой икры — это тонны продукции. В основном, она реализуется на рынках, ярмарках, а в последнее время и с помощью "народных" объявлений в мессенджерах и пабликах. Эксперт советует покупать икру только в проверенных магазинах.

Ольга Толмачева

икра (красная, черная)

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