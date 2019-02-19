Синоптики назвали дату мокрого снегопада во Владивостоке

Ранее Гидрометцентр РФ прогнозировал выпадение осадков на среду 20 февраля
Общество 13:30

Мокрый снег ожидается во Владивостоке уже сегодня вечером, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

"Во Владивостоке сегодня уже с утра облачно, во второй половине дня будет мокрый снег. День сегодня будет прохладнее вчерашнего. В первой половине ночи также не исключен небольшой снег. В дальнейшем погода без осадков. В ночные часы температура воздуха останется на уровне прошедшей ночи. Днем 20 февраля температура воздуха составит +1…+4°С", — отмечают синоптики.

На юге края также местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Из-за облачности максимальная температура понизится.

Ранее синоптики прогнозировали, что снег в столице Дальнего Востока пройдет в среду, 20 февраля.

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