Синоптики назвали дату мокрого снегопада во Владивостоке

Ранее Гидрометцентр РФ прогнозировал выпадение осадков на среду 20 февраля

Мокрый снег ожидается во Владивостоке уже сегодня вечером, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

"Во Владивостоке сегодня уже с утра облачно, во второй половине дня будет мокрый снег. День сегодня будет прохладнее вчерашнего. В первой половине ночи также не исключен небольшой снег. В дальнейшем погода без осадков. В ночные часы температура воздуха останется на уровне прошедшей ночи. Днем 20 февраля температура воздуха составит +1…+4°С", — отмечают синоптики.

На юге края также местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Из-за облачности максимальная температура понизится.

Ранее синоптики прогнозировали, что снег в столице Дальнего Востока пройдет в среду, 20 февраля.