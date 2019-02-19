Ярослав Сумишевский выступит с новой программой во Владивостоке (12+)

Концерт пройдет 16 апреля в Fesco Hall
Общество 13:40

Народный артист Интернета Ярослав Сумишевский выступит во Владивостоке с новой программой "Сумишествие!". Концерт пройдет 16 апреля в Fesco Hall, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Имя Ярослава Сумишевского стало широко известным после появления музыкального реалити-шоу "Народный махор" (12+), который уже завоевал свою армию поклонников. Это проект, ориентированный на поиск талантливых исполнителей в ресторанах Москвы и Подмосковья. Запись песен по условиям проекта производится без репетиции — одна песня сольная, вторая — дуэт с самим Ярославом. Записанные ролики выкладываются в интернет, на канал Ярослава в YouTube.

Проект "Народный Махор" обрёл популярность и обширную аудиторию в виртуальном пространстве, а в 2016 году победил в народном голосовании в Премии Рунета, набрав миллионы просмотров.

Творчество молодого артиста настолько понравилось зрителям, что привело к развитию как самого проекта, так и сольного пути Ярослава Сумишевского. В 2015 году с успехом прошел первый концерт певца в Москве – вскоре после этого Ярослав представил зрителям свой музыкальный коллектив — группу "Махор Бэнд", которая принесла новую волну успеха и зрительских симпатий.

Многочисленные сольные выступления артистов, которые в Москве прошли с аншлагами, дали толчок для выхода на новый уровень. В 2016 году Ярослав Сумишевский начал активную гастрольную жизнь. Певец посетил с гастролями более 100 городов России и ближнего зарубежья. Все концерты прошли с неизменным успехом, во многих залах страны при полном аншлаге.

Певец с большой теплотой и любовью относится к своим зрителям, его отличают искренность и открытость. Невероятную популярность Ярослав приобрел за свой тембр голоса, который действует на зрителя особым образом, не давая возможности остаться равнодушным к его пению. Популярность артиста растет с каждым новым городом и регионом.

В будущем гастрольном туре Ярослав Сумишевский и "Махор Бэнд" представят новую программу – будут романсы, народные песни, новинки и, конечно, живой звук, теплая энергетика исполнителя и отличное настроение всех присутствующих!

Начало концерта в 19.00. Стоимость билетов от 1000 рублей.

Справки по телефонам: (423) 200-20-29, 251-78-38.

12+.

Народный артист Интернета Ярослав Сумишевский выступит во Владивостоке

Народный артист Интернета Ярослав Сумишевский выступит во Владивостоке. Фото: предоставлено организаторами

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