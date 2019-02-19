Digital-конференция MEH едет на МедиаСаммит-2019

Уникальный формат мероприятия станет частью большой перезагрузки Дальневосточного форума

Динамичная конференция MEH Vladivostok. Фото: Предоставлено организаторами конференции

Популярная конференция MEH (Marketing, Edutainment, Humor) пройдет 14 июня в заключительный день Дальневосточного МедиаСаммита-2019 (12+). Авторы проекта директор по развитию "Лайфхакера" Родион Скрябин и директор по развитию медиапродуктов "ВКонтакте" Арсений Ашомко представят участникам новый формат образовательной конференции: яркие спикеры, живые выступления, самые современные тренды медиа и, конечно же, доля качественного юмора, сообщает ИА PrimaMedia.

Проект MEH (Marketing, Edutainment, Humor) Родион Скрябин и Арсений Ашомко придумали полтора года назад на МедиаСаммите-2017.

— После двух насыщенных дней МедиаСаммита, мы вдохновленные гуляли по острову Русский и задумались о новом динамичном формате образовательных конференций. Вернувшись в Москву, осенью мы сделали первый MEH. Формат, как говорится, зашел, оказался востребованным и интересным.

В чем наша основная философия? Любые массовые мероприятия предполагают, что очень много людей приходят и отдают свое время во имя новых знаний, впечатлений, вдохновения. Если они этого не получают, то попросту тратят время. Например, уткнувшись в смартфон. Так вот, MEH – это ярко, динамично и юмористично. Несмотря на всю серьезность контента конференции,

— отметил Арсений Ашомко.



Авторы конференции MEH Родион Скрябин и Арсений Ашомко. Фото: Предоставлено организаторами

— На образовательных мероприятиях люди не должны выбирать смартфоны, они должны быть максимально погружены в суть конференции. Сделать это не просто. Поэтому в работе над проектом MEH (Marketing, Edutainment, Humor) мы выделили основные правила: конференция должна быть недолгой.

Чем короче конференция, тем выше концентрация аудитории. Доклады спикеров должны быть оригинальными и короткими. Не более 20 минут. А, главное, не должно быть слишком серьезно, местами нужно, чтобы было смешно,

— подчеркнул Родион Скрябин.

Авторы проекта пока не раскрывают имена спикеров конференции, но намекают, что МEH станет яркой завершающей частью Дальневосточного МедиаСаммита-2019.

— Будем говорить о новых медиа, контент планируем познавательный и прикладной. Нам очень нравится МедиаСаммит. Ждем от него ярких неожиданных дискуссий, поиска истины. Символично, что юбилейный пятый МEH, придуманный полтора года назад на МедиаСаммите, пройдет именно во Владивостоке в завершающий день МедиаСаммита-2019, — отметил Родион Скрябин.

Шестой Дальневосточный МедиаСаммит пройдет 13-14 июня в кампусе ДВФУ на острове Русский. В этом году форум ждет глобальная перезагрузка, ключевыми темами МедиаСаммита-2019 станут новые тренды медиапотребления и искусственный интеллект. Любой желающий может бесплатно посетить мероприятие, достаточно зарегистрироваться на сайте.

Cледить за подготовкой к МедиаСаммиту можно, подписавшись на официальные страницы предстоящего мероприятия в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2019 выступают Администрация Приморского края, Союз журналистов России, Приморское региональное отделение Союза журналистов России, Дальневосточный федеральный университет.