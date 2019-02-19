Названы туристические достопримечательности, которые лучше обойти стороной

По мнению австралийского путешественника Бена Граундуотера, они не стоят потраченного на их осмотр времени

Запретный город в Пекине. Фото: Александр Лященко, ИА PrimaMedia

Названы известные достопримечательности различных стран мира, которые не стоит посещать туристам. По мнению австралийского путешественника и писателя Бена Граундуотера, эти места не стоят потраченного на них времени.

Список опубликован на Traveller.com. На первом месте в списке "мыльных пузырей" для туристов оказался остров Одайба в Токио. Как считает Граундуотер, в японской столице масса более аутентичных и интересных мест, в частности, районы Синдзюку, Эбису и Нака-Мэгуро.

Одайба — это фактически старый промышленный район, заполненный нынче американскими магазинами и большими ресторанами с невкусной едой, уверен писатель. На второе место он поставил ратушу Глокеншпиль в Мюнхене. Австралиец уверен, что старинные улицы и парки столицы Баварии гораздо интереснее, чем наблюдение за тем, как "нескольких фигурок кружатся под мелодию в течение 12 минут".

В список также попали шанхайский тоннель Бунд, музей мадам Тюссо в Амстердаме, шоу "Симфония огней" в Гонконге, Запретный город в Пекине и голливудская "Аллея славы" в Лос-Анджелесе. В столице Калифорнии Бен советует побывать в районе Санта-Моника, а не рассматривать похожие друг на друга звезды с именами знаменитостей. Запретный город Граундуотер раскритиковал за то, что там масса туристов и ничего нормально не посмотришь.

Герман Штакеншнейдер