Названы туристические достопримечательности, которые лучше обойти стороной

По мнению австралийского путешественника Бена Граундуотера, они не стоят потраченного на их осмотр времени
Общество 15:40
Запретный город в Пекине. Фото: Александр Лященко, ИА PrimaMedia

Названы известные достопримечательности различных стран мира, которые не стоит посещать туристам. По мнению австралийского путешественника и писателя Бена Граундуотера, эти места не стоят потраченного на них времени.

Список опубликован на Traveller.com. На первом месте в списке "мыльных пузырей" для туристов оказался остров Одайба в Токио. Как считает Граундуотер, в японской столице масса более аутентичных и интересных мест, в частности, районы Синдзюку, Эбису и Нака-Мэгуро.

Одайба — это фактически старый промышленный район, заполненный нынче американскими магазинами и большими ресторанами с невкусной едой, уверен писатель. На второе место он поставил ратушу Глокеншпиль в Мюнхене. Австралиец уверен, что старинные улицы и парки столицы Баварии гораздо интереснее, чем наблюдение за тем, как "нескольких фигурок кружатся под мелодию в течение 12 минут".

В список также попали шанхайский тоннель Бунд, музей мадам Тюссо в Амстердаме, шоу "Симфония огней" в Гонконге, Запретный город в Пекине и голливудская "Аллея славы" в Лос-Анджелесе. В столице Калифорнии Бен советует побывать в районе Санта-Моника, а не рассматривать похожие друг на друга звезды с именами знаменитостей. Запретный город Граундуотер раскритиковал за то, что там масса туристов и ничего нормально не посмотришь.

Герман Штакеншнейдер

туризм рейтинг

Семья из Приморья с двумя детьми больше суток провела в заточении в аэропорту Пусана

18 февраля, 15:15

Корея и Япония резко набирают популярность как авианаправления в Приморье

13 февраля, 18:55

«Делороссы» Приморья предлагают активнее развивать медпредпринимательство и индустрию ЗОЖ

12 февраля, 12:15
Digital-конференция MEH едет на МедиаСаммит-2019
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia