Опытный путешественник рассказал, какие места в самолете самые удобные

Здесь вас не побеспокоят ни бортпроводники, ни попутчики

Самолет. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Опытный путешественник и колумнист издания Escape Джон Бурфитт поведал секреты выбора лучших мест при авиаперелетах. Он открыл секрет, какие места в самолете самые удобные. Здесь вас не побеспокоят ни другие пассажиры, ни бортпроводники.

Своими выводами Бурфитт поделился после продолжительного перелета из Сиднея в Лос-Анджелес. Журналист провел беспокойный перелет, так как пассажир сзади постоянно пинал его кресло ногами и не реагировал на просьбы вести себя спокойнее.

Свое открытие колумнист сделал в тот момент, когда отправился в ватерклозет. Он заметил, что пассажиры на последнем ряду авиалайнера выглядят довольными, отдохнувшими и бодрыми. После этого Бурфитт пришел к выводу, что сзади располагаются самые удобные места для длительных перелетов.

После этого журналист стал бронировать места только в последнем ряду. "Никто не может пнуть заднее сиденье. Вас никогда не заденет стюардесса с тележкой, вы не столкнетесь с пассажирами, когда они будут проходить. А если захотите спать, то можно прислониться к углу у стены", — делится секретами комфортного путешествия Бурфитт.

Герман Штакеншнейдер