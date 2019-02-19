Опытный путешественник рассказал, какие места в самолете самые удобные

Здесь вас не побеспокоят ни бортпроводники, ни попутчики
Общество 16:30
Самолет. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Опытный путешественник и колумнист издания Escape Джон Бурфитт поведал секреты выбора лучших мест при авиаперелетах. Он открыл секрет, какие места в самолете самые удобные. Здесь вас не побеспокоят ни другие пассажиры, ни бортпроводники.

Своими выводами Бурфитт поделился после продолжительного перелета из Сиднея в Лос-Анджелес. Журналист провел беспокойный перелет, так как пассажир сзади постоянно пинал его кресло ногами и не реагировал на просьбы вести себя спокойнее.

Свое открытие колумнист сделал в тот момент, когда отправился в ватерклозет. Он заметил, что пассажиры на последнем ряду авиалайнера выглядят довольными, отдохнувшими и бодрыми. После этого Бурфитт пришел к выводу, что сзади располагаются самые удобные места для длительных перелетов.

После этого журналист стал бронировать места только в последнем ряду. "Никто не может пнуть заднее сиденье. Вас никогда не заденет стюардесса с тележкой, вы не столкнетесь с пассажирами, когда они будут проходить. А если захотите спать, то можно прислониться к углу у стены", — делится секретами комфортного путешествия Бурфитт.

Герман Штакеншнейдер

туризм путешествие авиаперевозки пассажирские

«Россия» перевезла участников «Детей Азии» в Южно-Сахалинск

8 февраля, 11:30

Приморцы смогут улететь в Тайбэй новым авиарейсом

8 февраля, 11:25

АК «Россия» получила премию Skyway Service Award за лучший сервис в эконом-классе

7 февраля, 15:25
Ставленники «кланов» и ФПГ слишком дорого обходятся Владивостоку – Алексей Козицкий
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia