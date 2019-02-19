Ставленники «кланов» и ФПГ слишком дорого обходятся Владивостоку – Алексей Козицкий

Лидер приморской «Справедливой России» - о кампании по назначению мэра, кандидате-«справедливороссе» и будущем столицы ДФО

Алексей Козицкий. Фото: ИА PrimaMedia

Владивостоку, получившему статус столицы ДФО, пора отказаться от практики предоставления поста главы города ставленникам тех или иных политических "кланов" или финансово-промышленных группировок (ФПГ). Такие главы – и это подтверждается яркими примерами из недавнего прошлого – всегда вынуждены "отрабатывать" вложенное в них спонсорами, а интересы города и его жителей в лучшем случае учитываются во вторую-третью очередь. Такое мнение в беседе с корр. ИА PrimaMedia высказал лидер приморского отделения "Справедливой России", депутат ЗС ПК Алексей Козицкий, комментируя участие партии в идущей сейчас кампании по назначению главы Владивостока. По оценке политика, сегодня перед городом открыто широкое "окно возможностей", и отдавать этот шанс на откуп лоббистам – чревато большими рисками и потерями для региона в целом.

Напомним, что в настоящее время комиссия по назначению главы Владивостока проверяет пакеты документов, поступивших до 12 февраля от 51 претендента на мэрское кресло. 12 марта, как ожидается, будут объявлены имена тех, кто примет участие во втором этапе конкурса – собеседовании, провести которое планируется 18 марта. По итогам собеседования комиссия выберет минимум двух претендентов и представит их кандидатуры на голосование в Думе Владивостока.

"Справедливую Россию" в списке претендентов представляет Мария Марковская – юрист, помощник депутата ЗС ПК, депутат Думы Артемовского городского округа. Комментируя решение партии выдвинуть Марковскую в качестве кандидата, Алексей Козицкий отметил ее большой опыт в сфере юриспруденции, нормотворческой деятельности, а главное – гарантированную неаффилированность с различными политическими и бизнес-группировками.

— Мы все понимаем, что Владивосток сегодня, что называется, "бурлит". Это связано и с переносом столицы ДФО, и с предстоящим переездом к нам ряда федеральных структур, и с тем обстоятельством, что город накопил муниципальных долгов на 4,37 млрд рублей. Не стоит забывать, что отголоски избирательных кампаний прошлого года еще очень сильны, разбирательства в ЦИК еще идут, — комментирует Алексей Козицкий. — И в такой ситуации "Справедливая Россия", известная свои конструктивным подходом к решению социально-экономических проблем, предлагает чистого кандидата, который абсолютно точно свободен от каких-либо обязательств перед любыми ФПГ, "кланами" и иными группировками.

По оценке приморского политика, своеобразное проклятье Владивостока – в том, что город и его жители слишком часто становятся "разменной монетой" в играх региональных элит, которые стремятся взять город под контроль для чего угодно, но только не для его развития.

— Из 51 кандидата СМИ и политологи уже выделили трех-четырех так называемых "тяжеловесов". Да, все эти люди – достаточно реальные кандидаты, но не стоит забывать, что за каждым из них есть, условно говоря, какая-то ФПГ, и победителю неизбежно придется "отрабатывать" те ресурсы, которые в него сейчас вкладываются. Мы считаем, что эту безусловно негативную традицию нужно прервать, и выставляем кандидата-профессионала, который в случае победы будет работать на город и его жителей, — заявил лидер приморских "справедливороссов".

Кроме того, сама фигура владивостокского градоначальника нуждается в деполитизации, уверен Козицкий, поскольку политические амбиции мэров практически всегда приводили – и будут приводить – к хаосу в городском хозяйстве, внутриэлитным конфликтам и постоянной конфронтацией с краевыми властями.

— Исходя из этого, мы считаем, что городу сегодня не хватает именно женской руки – как в плане наведения элементарного порядка, чистоты, благоустройства, организации нормального питания школьников, так и в плане договороспособности и с региональными, и с федеральными властями, — отметил собеседник агентства. — Именно женский подход, женскую щепетильность в отстаивании интересов горожан мы считаем сейчас наиболее необходимыми городу.

Как добавил политик, сегодня перед муниципальными властями Владивостока стоят действительно амбициозные стратегические задачи, необходимо в очень небольшие сроки вывести инфраструктуру и качество жизни в городе на уровень, соответствующий статусу столицы ДФО и главного центра России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Решение же этих задач, по оценке Козицкого, станет "мостом" к реализации более масштабного проекта – присвоению Владивостока статуса города федерального значения.

Редакция ИА PrimaMedia продолжает следить за ходом кампании по назначению градоначальника Владивостока и полагает, что отсутствие у жителей города возможности выбрать мэра прямым голосованием не лишает их права знать "послужные списки", программы, оценки и мнения всех участников кампании.