В Роспотребнадзоре сообщили, что беспокоит покупателей молочной продукции в России

В ведомстве подвели итоги горячей линии по качеству и безопасности молочной продукции
Общество 16:55
Творог со сметаной. Фото: Википедия

В Роспотребнадзоре поведали россиянам, что тревожит покупателей молочной продукции в стране. В ведомстве подвели итоги горячей линии по качеству и безопасности молочной продукции.

В общей сложности за консультациями по вопросу молочной продукции обратились свыше пяти тысяч покупателей из разных регионов страны. На первом месте по актуальности в этой сфере оказались вопросы безопасности и качества молочных продуктов. Они волнуют 27% обратившихся за консультацией покупателей.

Затем идут вопросы маркировки молочной продукции — 19% обратившихся они беспокоят. 16% россиян просили советов по выбору молочных продуктов в магазинах.

21% дозвонившихся интересовались, можно ли вернуть в торговую точку продукты ненадлежащего качества и как это сделать. А 9% звонков затрагивали принципы здорового питания и правильность включения тех или иных молочных продуктов в рацион взрослых и детей.

Никифор Зуев

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