Экс-глава департамента градостроительства Приморья назначен проректором МГУ Невельского

Максим Веденев займется наведением порядка в сфере крупных строительных проектов университета

Экс-глава департамента градостроительства назначен проректором МГУ им. Невельского. Фото: ИА PrimaMedia

Бывший глава департамента градостроительства администрации Приморского края Максим Веденев в понедельник, 18 февраля, назначен проректором МГУ им. адм. Г. И. Невельского – ведущего морского университета не только Дальнего Востока, но и всей России, сообщает ИА PrimaMedia.

К работе в МГУ им. адм. Невельского бывший глава департамента приступил сравнительно недавно: 24 декабря 2018 года в качестве помощника ректора по строительству. Однако по прошествии менее чем двух месяцев Максим Веденев стал проректором университета по управлению имущественным комплексом и капитальному строительству.

— Сейчас мне предстоит решить проблемы со строящимся учебно-тренажерным комплексом. Свою кандидатуру на вакантную должность ректора морского университета я не выставлял и не планирую, — поделился Максим Веденев с корр. ИА PrimaMedia.

Вскоре МГУ им. адм. Невельского ждут еще более серьезные кадровые изменения. Ведущий морской вуз страны обретет нового ректора. Об этом рассказала руководитель Информационного центра Морского государственного университета имени Невельского Наталья Афанасьева.

— К настоящему моменту кандидаты на вакантную должность ректора университета подали на рассмотрение свои программы. 27 февраля будет определена дата ученого совета, на котором посредством голосования и определят кандидата. Насколько мне известно, претендентов было пятеро, но не все успели подать программы в срок. Возможно, прием программ будет продолжен, — отметила Наталья Афанасьева.

Напомним, в отставку с должности главы департамента Максим Веденев был отправлен 26 ноября 2018 года. Увольнение получилось достаточно громким: Олег Кожемяко, тогда еще врио губернатора Приморья, отправил в отставку весь блок администрации, курирующий строительство и дороги. Глава региона отметил попустительство Веденева, из-за которого частичному разграблению подвергся долгострой по адресу ул. Грибоедова, 46. До того, как стать директором департамента, Максим Веденев работал заместителем директора департамента. Во время кадровых перестановок он сменил Евгения Добрынина.