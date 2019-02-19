Андрей Хапочкин: Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации

Сахалинская областная Дума сегодня единогласно приняла заявление по вопросу принадлежности Курильских островов

Андрей Хапочкин и Валерий Лимаренко. Фото: author=пресс-служба Сахалинской областной Думы

Поводом для Внеочередного заседания островного парламента, проведенного ВЦИОМ на трех Курильских островах – Кунашире, Итурупе и Шикотане (последний входит в группу островов Малой Курильской гряды), в ходе которого 96% проживающих на этих островах жителей однозначно ответили, что все острова Курильской гряды должны оставаться под юрисдикцией России. При этом социологи подчеркнули, что такого мнения придерживаются люди различных возрастных категорий на всех островах Курильского архипелага, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Сахалинской областной Думы.

Отметим, что Сахалинская областная Дума последовательно выступает против переговоров с японской стороной путем территориальных уступок и пересмотра российской позиции по уже решенному вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды.

Заседание сахалинской облдумы. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы Заседание сахалинской облдумы. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы 1 / 2

— Курильские острова вошли в состав СССР (правопреемницей которого стала Россия) по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. – уверен председатель облдумы Андрей Хапочкин. — Позиция регионального депутатского корпуса остается неизменной на протяжении многих лет: Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и ее субъекта — Сахалинской области. – подчеркнул спикер.

В свою очередь, участвовавший в заседании областной Думы врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что полностью разделяет позицию президента России Владимира Путина, депутатов и местных жителей в вопросе о принадлежности островов.

— Мы все едины в этом вопросе — от главы государства до местного жителя. Люди живут там, строят свои планы, вопрос территориальных притязаний надо завершить.

Островные парламентарии подчеркивают в заявлении : "Сахалинская областная Дума поддерживает политику Президента Российской Федерации В.В. Путина, направленную на сохранение территориальной целостности России, и заявляет: любые территориальные изменения, касающиеся Курильских островов, недопустимы, все домыслы по этому поводу необоснованны. Курильские острова — наши и останутся нашими навсегда!".

Заседание сахалинской облдумы. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы Заседание сахалинской облдумы. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы 1 / 2

В итоге, текст заявления был принят единогласно. По мнению депутатов регионального парламента, в этом вопросе давно пора поставить жирную точку. Принятый документ направят в федеральные структуры и международные институты.

Приводим текст заявления Сахалинской областной Думы:

"Сахалинская областная Дума, исходя из положений Конституции Российской Федерации, на протяжении многих лет заявляет, что Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и ее субъекта — Сахалинской области.

Учитывая широкий общественный резонанс, вызванный этой темой, Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос жителей Курильских островов на предмет их личного отношения к территориальной принадлежности островов.

В опросе приняли участие 7 695 человек, что составляет более двух третей от числа совершеннолетних граждан, проживающих на Курильских островах: остров Итуруп, остров Кунашир, остров Шикотан.

Опрос проходил открыто и гласно при участии средств массовой информации.

После подведения итогов опроса было установлено мнение курильчан: 96% опрошенных однозначно высказались за то, чтобы все острова Курильской гряды находились под юрисдикцией России.

Сахалинская областная Дума поддерживает политику Президента Российской Федерации В.В. Путина, направленную на сохранение территориальной целостности России, и заявляет: любые территориальные изменения, касающиеся Курильских островов, недопустимы, все домыслы по этому поводу необоснованны. Курильские острова — наши и останутся нашими навсегда! Жители Курильских островов высказали свою однозначную позицию, а Сахалинская областная Дума и временно исполняющий обязанности Губернатора Сахалинской области Лимаренко В.И. полностью ее поддерживают.

Сахалинская областная Дума вместе с Правительством Сахалинской области продолжает планомерную работу над дальнейшим социально-экономическим развитием Сахалина и Курил. Убеждены, что реальный рост благосостояния жителей островов — наша главная и достижимая задача.

Председатель Сахалинской областной Думы А. А. Хапочкин"