И.о. мэра Владивостока порассуждал над повышением стоимости проезда в автобусах

Тарифы будут установлены на основании анализа пассажиропотока
Общество 19:05
Общественный транспорт. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Тарифы на автобусные перевозки во Владивостоке будут устанавливаться только после того, как будет проведено исследование пассажиропотока в городе. Об этом и.о. главы города Олег Гуменюк заявил на встрече с журналистами, которая состоялась во вторник, 18 февраля, сообщает ИА PrimaMedia.

– Вы знаете, прошел аукцион, в июне будет полностью замерен пассажиропоток во всем городе. Работает целый институт. Узнаем, сколько должно быть автобумов на маршрутах, сколько пассажиров ездит зимой, весной, летом. Только после этого будет обсуждение [тарифов], пока не пересматривается, — сообщил Олег Гуменюк.

Он также отметил, что уже есть решение, согласно которому общественный транспорт в городе будет работать после того, как контракты с коммерческими перевозчиками истекут.

– У нас есть федеральный закон, мы имеем право перенести контракты, заключить допсоглашение по переносу закупки наших маршрутов. Мы правил не нарушаем. Вчера как раз была встреча с юридическим управлением, и с Константином Анатольевичем Лободой, который у меня отвечает за направление пассажирских перевозок. Есть в планах встреча с предпринимателями по этому вопросу. И после этого будет возможность дать какую-то информацию. Это будет буквально на неделе, — рассказал и.о. главы Владивостока.

На вопрос о том, к какому варианту тарифа – регулируемому или не регулируемому склоняется сам Олег Гуменюк, и.о. мэра Владивостока ответил, что ответить конкретно на этот вопрос он сможет только после анализа пассажиропотока.

– Давайте, сначала нас ученые посчитают, покажут нам цифры, а потом уже можно будет обсудить то решение, которое мы примем. Мы сможем конкретно ответить, почему такое решение мыв приняли. Сейчас принимать какие-либо решения по тарифам – это лишний раз разжечь зону недоверия. Есть цифры. Меня всегда так учили: цифры – вещь упрямая. Нам предоставят [данные] те, кто этим занимается профессионально, после этого уже сможем говорить. Я не готов обсуждать то, к чему я не готов, — заявил Олег Гуменюк.

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