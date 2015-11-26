Почему ДПС-ники "убегают", услышав от водителя 3 законных требования?

Очень часто водители не знают своих прав и страдают

Сотрудник ДПС. Фото: ИА PrimaMedia

Пожалуй, каждый водитель имеет опыт общения с инспекторами ГИБДД. Как правило, подобная встреча заканчивается проверкой документов и полиса ОСАГО.

Есть автомобилисты водители, которые проводят за рулем много времени и благодаря большому стажу вождения, обладают серьезным опытом общения с ДПС-никами. Они уже научились определять, какую цель преследует инспектор, проверить документы или развести за нарушение. Автоэксперты дают несколько советов, которые буквально заставляют ДПС-ников в спешке бежать от вашей машины.

ОПРОС Пробовали ли вы спорить с сотрудником ГИБДД? Да, и выходил из спора победителем

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Не представлялось возможности

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Я не водитель

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Ориентируйтесь на ситуацию

То, что в интернете советуют требовать от инспектора представиться по всем правилам, хорошо и по закону. Но, не нужно начинать общение именно с этого. Ориентируйтесь на ситуацию. В городе, на людной улице, и когда вы явно ничего не нарушили, не нужно хамить инспектору. Такая встреча закончится за две минуты после проверки документов.

Если дело происходит на трассе, то обязательно покажите ДПС-нику, что развернули камеру в его сторону, попросите четко назвать фамилию и звание, снимите нагрудный жетон. Пускай назовет причину остановки. При малейшем поводе, повесить на вас нарушение или вымогать взятку, наберите номер дежурной части указанный на патрульном автомобиле. Как правило, этого достаточно, что ДПС-ник отстал, и у него появилось желание поскорее вас отпустить.

Статья 12.35

Даже банальная проверка документов, может оказаться для водителя настоящей нервотрепкой. Очень часто, ДПС-ник тормозят сразу несколько автомобилей, собирают документы пачками и отправляются в патрульный автомобиль, чтобы проверить наличие штрафов. Так работать ДПС-ники не имеют права!

Подобную ситуацию очень легко решить. Напомните ДПС-нику про статью 12.35 – незаконное ограничение управление ТС. А удержание ваших документов, как раз и является таким незаконным ограничением. Узнав, что вы знаете про статью, и можете написать жалобу, инспектор сразу вас отпустит. Так как при таком нарушении его могут лишь части премии.

Досмотр по закону

Инспекторы ГИБДД с настороженностью относятся к водителям, которые точно знают, как по закону должна проходить та или иная процедура. Особенно, когда вас остановили, без нарушения, для плановой проверки. От таких водителей, ДПС-ники стараются поскорее отделаться.