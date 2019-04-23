Выигрыш Раков, возможности Скорпионов и удача Водолеев: гороскоп на 24 апреля

Астрологический прогноз на среду от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНАМ сегодня рекомендуется контролировать все свои мысли и слова. Благодаря этому вы сможете заново выстроить свои связи с окружающими. Полезны дыхательные практики, занятия танцами и музыкой, массаж.

ТЕЛЬЦАМ стоит быть наблюдательнее, если они хотят преуспеть в задуманном. Хорошо заниматься любым интеллектуальным трудом, излагать свои находки на бумаге. Однако многие Тельцы сейчас больше склонны к получению удовольствий, чем к серьезной работе.

БЛИЗНЕЦОВ ждет ценный совет от старшего поколения. Некоторые из вас сделают весьма полезные приобретения для дома или офиса. Может постигнуть разочарование в деятельности, по поводу которой вы испытываете противоречивые чувства.

События дня позволят РАКАМ приблизиться к цели. Звезды предсказывают неожиданный подарок, находку или выигрыш. Стоит знать, что все, что вы начнете в эти дни, со временем сильно видоизменится.

У ЛЬВОВ — прекрасное время для встреч и переговоров, где можно будет представить свои идеи в самом выгодном свете. Контакты с окружающими протекают непросто, но если вы готовы услышать других, то дело будет развиваться в нужном ключе. Особенно опасно сегодня обманывать, желать кому-то зла.

У ДЕВ становится заметен прогресс в делах, связанных с учебой и овладением новыми навыками. Не бегите от дополнительной работы, если она необходима. Особенно время благоприятствует тем, чья профессия связана с рукоделием, украшениями и миром растений.

ВЕСЫ, ваши планы будут меняться самым непредсказуемым образом. Вы ясно увидите, что есть вещи, которые не измеряются деньгами. Удачный день для литераторов, художников и дизайнеров.

СКОРПИОНАМ не стоит пренебрегать новыми возможностями, игнорировать информацию, даже если она кажется невероятной. Если вас что-то в ней привлекает, — значит, она содержит для вас нечто ценное. Хорошо взаимодействовать с пространством посредством молитвы и пения.

СТРЕЛЬЦАМ стоит поучиться защищать свои интересы в общении с работодателем и другими лицами, от которых что-то зависит. День символизирует приток сил и появление новых планов, реализация которых доставит массу удовольствий.

Звезды предупреждают КОЗЕРОГОВ о том, чтобы они не затягивали с началом циклов, связанных со здоровьем и внешним видом. Действуйте по новому, если хотите перемен, и будьте готовы их принять, когда они придут!

ВОДОЛЕИ могли бы посвятить этот день делам, требующим быстрого завершения. День сулит удачу в творческих проектах, поездках и спонтанных праздниках. Но не игнорируйте тот факт, что у вас есть обязанности перед окружающими.

РЫБАМ хорошо заниматься ремонтом, рукоделием, разрабатывать свой стиль в одежде. Не следует перегружать желудок, полезными будут кисломолочные продукты, зелень. Могут активизироваться наследственные склонности.